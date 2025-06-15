نجوم يشاركون بأكثر من فيلم في صيف 2025.. أبرزهما كريم عبد العزيز وعمرو يوسف

كريم عبد العزيز

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عمرو يوسف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - يعيش عدد من النجوم المصريين حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتحديداً على مستوى، بالتزامن مع انطلاق موسم، والذي يشهد حالة تنافسية شديدة، وسط تزايد حجم إقبال الجمهور على دور العرض، وما يترتب عليه في حدوث انتعاشة، إذ هناك عدد من الفنانين يُشاركون في الموسم المرتقب بأكثر من فيلمٍ، في محاولة للحصول على النصيب الأكبر من "كعكة الإيرادات".ويُعد الفنان كريم عبد العزيز، واحداً من أبرز الفنانين الذين يُشاركون بأكثر من فيلم في صيف 2025، إذ يُعرض له حالياً فيلم "المشروع X"، وحقق أرقاماً ضخمة منذ طرحه يوم 21 مايو الماضي، إذ تجاوزت الإيرادات التي نالها 105 ملايين جنيه، ومازال الرقم مُرشحاً للزيادة، في ظل استمرار عرضه، حيث إنه لم يستكمل الشهر الأول لوجوده في دور السينما.ويُشارك في بطولة الفيلم، كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني، وإنتاج تامر مرسي.فيلم "" تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأن تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.كما يترقب، طرح فيلمه الجديد "The 7 Dogs" في شهر سبتمبر المُقبل كموعد مبدئي، والذي يُعد أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية، حيث بلغت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، وجرى تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية ، ويُشارك في بطولته أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.ويُشارك الفنان عمرو يوسف، هو الآخر بفيلمين دفعة واحدة، ومن المُقرر طرحهما تباعاً في صيف 2025، حيث ستكون البداية مع فيلم "درويش"، المُقرر طرحه في يوليو المقبل، ويُشاركه البطولة كلّ من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.ويظهرخلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.كما يواصل، تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"، تمهيداً لطرحه في موسم الصيف، ويُشاركه البطولة أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم، وعدد آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.

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بيومي فؤاد

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كما يتواجد الفنان بيومي فؤاد، بفيلمين خلال الأيام المقبلة، الأول هو فيلم "في عز الضهر" الذي يُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، حيث جرى الانتهاء من تصويره قبل عامين تقريباً، وتأجل طرحه في السينمات طوال تلك الفترة لأزماتٍ إنتاجية.فيلميجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.وفي يوليو المُقبل، سيُعرض لـ، فيلم "آخر رجل في العالم"، وتُشاركه البطولة مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، العمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجل واحد يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».