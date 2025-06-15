يارا تطلق اول أغاني ألبومها الجديد.."غلط كتير"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية يارا أولى أغاني ألبومها الجديد، في خطوة تعكس نضجها الفني واستمراريتها في تقديم أعمال تُلامس وجدان الجمهور.

البداية كانت مع أغنية "غلط كتير"، التي شكّلت عودة قوية بصوتها الدافئ إلى الساحة الغنائية اللبنانية، مستعيدة بذلك روح الأغاني التي تركت بصمة مميزة في مسيرتها.

الألبوم الجديد، المؤلف من 11 أغنية، يجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، ويأتي ثمرة تعاون بين شركة الإنتاج T Music وشركة التوزيع وتري، ليخاطب تنوّع جمهور يارا المنتشر في مختلف أرجاء الوطن العربي.

وفي تفاصيل المشروع، كشف طارق أبو جودة، مدير أعمال يارا، أن الألبوم يتضمن ثلاث أغانٍ من ألحانه، وقد تعاون فيها مع الشاعرة المعروفة بـ"سين"، التي تميزت بأسلوبها المتقن في كتابة الكلمات الغنائية بلهجات وأساليب مختلفة. وقد لمع اسم "سين" بقوة في المشهد الفني، خاصة بعد الأغنية الناجحة "نعمة فحياتي" التي أدّتها يارا ولاقت رواجًا كبيرًا.

هذا الألبوم يُرسّخ من جديد موقع يارا كصوت نسائي بارز في الساحة الفنية، ويعكس التزامها بتقديم أعمال راقية تمزج بين الطرب الأصيل والتجديد الفني، في تجربة موسيقية تمتد بين لبنان ومصر وتفيض بالإحساس.

