ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو جمهورها في أحدث إطلالة لها عليهم من خلال مقطع فيديو شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تستماع بالغروب على الشاطئ، مرتديةً جامب سوت واسع بلون جلد النمر، من دون أكمام، مكشوف الظهر، و تركت شعرهامنسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، أعربت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، عن إستيائها بسبب إستخدام أسماء المشاهير خلال الترويج للإعلانات التسويقية.
وكتبت جيسي عبدو على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري": "هالفترة كترانة الفيديوات يلي بيذكرو فيها اسامي المشاهير، لجذب المشاهدات !!! ان كان من بعض أخصائيين التجميل او التغذية او الشعر او البشرة وهلق، فتنا بالديكور، وخد ولكن ع فلسفة، بليز مش كل شي بتشوفو عالسوشيل ميديا تصدقو، مش كل شي بيحكو يعني صح".
وختمت جيسي عبدو حديثها قائلة :"اللّه ينجينا من يلي جايي".
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة بغاية الجمال.. جيسي عبدو تستمتع بالغروب على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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