بإطلالة بغاية الجمال.. جيسي عبدو تستمتع بالغروب على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو جمهورها في أحدث إطلالة لها عليهم من خلال مقطع فيديو شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تستماع بالغروب على الشاطئ، مرتديةً جامب سوت واسع بلون جلد النمر، من دون أكمام، مكشوف الظهر، و تركت شعرهامنسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، أعربت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، عن إستيائها بسبب إستخدام أسماء المشاهير خلال الترويج للإعلانات التسويقية.

وكتبت جيسي عبدو على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري": "هالفترة كترانة الفيديوات يلي بيذكرو فيها اسامي المشاهير، لجذب المشاهدات !!! ان كان من بعض أخصائيين التجميل او التغذية او الشعر او البشرة وهلق، فتنا بالديكور، وخد ولكن ع فلسفة، بليز مش كل شي بتشوفو عالسوشيل ميديا تصدقو، مش كل شي بيحكو يعني صح".

وختمت جيسي عبدو حديثها قائلة :"اللّه ينجينا من يلي جايي".