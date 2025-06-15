بأجواء من الفرح.. ملحم زين يحيي زفاف شيرين بيوتي واسامة مروة

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل اليوم اليوتيوبرز أسامة مروة و شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي بحفل زفافهما بأجواء من الفرح.

وتفاجأ لحضور بالفنان اللبناني ملحم زين الذي حضر إلى الزفاف لإحيائه، حيث ظهر في مقاطع فيديو و هو يغني للعروسين أثناء رقصهما في أجواء رومنسية من الفرح.

و في وقت سابق، شارك اليوتيوبر أسامة مروة مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع متابعيه، من أجواء زفافه، ظهر فيه وهو يرى زوجته اليوتيوبر شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي بفستان الزفاف الأبيض لأول مرة، وما لفت أنظار الجمهور في التعليقات هي ردة فعله الرائعة عند النظرة الاولى، حيث عمت الاجواء الرومنسية و الحب، و ظهرت على وجهه ملامح المفاجأة و الاعجاب الكبير.



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