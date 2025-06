سعد لمجرد يطرح بوستر أغنيته الجديدة ويشعل حماس الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المغربي سعد لمجرد حماس متابعيه لاحدث أعماله الفنية و هي أغنية تحمل إسم "ريسكينا"، حيث قام بطرح البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الخاص، و علق على المنشور بالقول: "الأسبوع القادم… عمل غنائي جديد بقلب وروح مغربية، تجربة أفتخر بها، من إخراج مغربي أصيل، وفريق رائع من كاتب وملحن وموزّع.

سعيد جداً بهذا المشروع اللي عشته بكل حب، وإن شاء الله يصل لقلب كل من يسمعه".

و في وقت سابق، نشر سعد لمجرد، مجموعة صور على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها من شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بإطلالة رياضية باللون الأحمر، وذلك خلال نزهة صباحية مع كلبه، وأرفق سعد لمجرد الصور بتعليق، كشف فيه عن مفاجأة قريبة، قائلاً:

"New music video coming your way soon كليب جديد فالطريق"، ما أثار حماس الجمهور وتكهناتهم حول نوع الأغنية وأجواء الكليب المرتقب.