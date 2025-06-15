حنان مطاوع تحتفل بفوز فيلمها "هابي بيرث داي" بثلاث جوائز

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بفوز فيلمها "هابي بيرث داي" الذي تشارك في بطولته بجوار النجمة نيللي كريم، بثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي، معبرة عن سعادتها وفخرها بالعمل وصناعه.

ونشرت حنان على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور مع صناع العمل أثناء حضورهم فعاليات المهرجان وعلقت عليها قائلة: "اللهم لك الحمد.. فوز هابي بيرث داي بـ3 جوائز دولية في مهرجان تريبيكا: أحسن فيلم وأحسن سيناريو وأحسن مخرجة".

تابعت: "فخورة إني كنت جزء من فيلم مخرجته شديدة الإنسانية والموهبة والرقي سارة جوهر وفخورة بكاتب سيناريو شديد الرقي والاتقان والجمال محمد دياب.. بحبكم جدًا".

أضافت: "فخورة بكل عناصر الفيلم وأولهم النجمة الجميلة نيللي كريم وشريف سلامة والأستاذة حنان يوسف، والطفلتين الموهوبتين ضُحى وخديجة، ومدير التصوير المميز سيف الدين وكل عنصر في الفيلم كان سبب في النجاح".

الفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة وحنان يوسف من تأليف محمد دياب وإخراج سارة جوهر.

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