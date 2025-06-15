محمد حماقي يتعرّض لسرقة لحن أغنيته الشهيرة "بقت عادة"

كشف عدد من محبّي المطرب محمد حماقي في مختلف دول العالم عن تعرّضه لسرقة لحن أغنيته الشهيرة "بقت عادة" التي لحّنها له الملحن عمرو مصطفى منذ حوالى 19 عاماً وقدّمها ضمن ألبوم "خلص الكلام"، حيث عمد أربعة من نجوم الأغنية الإسبانية الى سرقة لحن الأغنية بنفس الأداء الغنائي وتصويرها فيديو كليب تمّ عرضه منذ شهر تقريباً على قناة مطرب الراب العالمي أورجينال إلياس Original Elia.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية الإسبانية بجوار أغنية حماقي، ليظهر التطابق الواضح بين اللحنين والأداء الغنائي.

يُذكر أن محمد حماقي أحيا أخيراً أضخم حفلات عيد الأضحى، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في إحدى القرى السياحية بالمنصورة الجديدة.

وكانت إدارة "مهرجان موازين" قد أعلنت عن مشاركة محمد حماقي في المهرجان بحفل 21 حزيران (يونيو) الجاري.

ومن المتوقع أن يُطلق حماقي ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات عمل مكثّفة مع كبار صنّاع الأغنية في العالم العربي من شعراء وملحّنين وموزعين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :