أحمد السقا يكشف سبب رفضه المشاركة في دفن سليمان عيد

فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره عندما كشف عن قيامه بدفن الموتى منذ صغره، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينبع من شغفه منذ الطفولة، وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي ويُعرض عبر قناة العربية.

وقال السقا خلال إستضافته في البرنامج: " أنا بدفن الموتى من وأنا في أولى إعدادى، الوحيد اللى مقدرتش ادفنه هو سليمان عيد رحمه الله عليه".

وتابع: "حتي الناس استغربت وقتها لكن وقتلهم مش هقدر هبقي بدفن نفسي، سليمان صاحبي من ٢٦ سنه ازاى عايزيني ادفنه بالأيدي".

يذكر أن، يستعد الفنان أحمد السقا لعرض فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "أحمد وأحمد" التي من المقرر طرحه في السينمات المصرية والعربية في ٧ من يوليو المقبل في جميع دور العرض .

تفاصيل فيلم «أحمد وأحمد»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول تعرض أحمد السقا إلى حادث يفقد خلاله الذاكرة ويساعده فهمي ليكتشف اسرار حول شخصية السقا وانه العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خطيرة وتبدأ معها الأحداث.

يذكر أن فيلم «أحمد وأحمد» هو رابع عمل يجمع بين السقا وفهمي وسبقه العديد من الأعمال التي ظهر خلالها الثنائي كضيوف شرف في أعمال بعضهما البعض وكانت البداية من الفنان أحمد السقا الذي ظهر كضيف شرف في فيلم «سمير وشهير وبهير» وفيلم «عصابة الماكس».

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