ماجد الكدواني يكشف سرّاً عن صديقه المقرّب النجم كريم عبد العزيز

خلال لقائه مع المخرج معتز التوني في بودكاست "فضفضت أوي"، كشف الفنان ماجد الكدواني عن سرّ يُذاع للمرة الأولى عنه وعن صديقه المقرّب النجم كريم عبد العزيز، حيث أكد أنه يخاف من تقديم الكوميديا مباشرةً، لافتاً الى أنه يفضّل التعبير عنها من خلال تجسيد الشخصية، بعيداً من الإيفيهات المباشرة والمبالغات.

وأوضح الكدواني أن هذا النهج في تقديم الكوميديا يشترك فيه مع صديقه كريم عبد العزيز، وهو ما اتفقا عليه منذ أول تعاون بينهما في فيلم "حرامية في كي جي تو" عام 2001.

وقال الكدواني: "أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا، بنخاف من الأفّورة ومن كسفة الإيفيه اللي مايجبش. فقررنا نستخبّى جوه الشخصية ونصدّقها، ونقدم الكوميديا من خلالها، من غير ما نبقى بنضحك الناس بشكل مباشر".

وتحدث الكدواني خلال اللقاء عن لعب الصُّدف والأقدار دوراً مهماً في حياته، وخاصة في ما يتعلق بمشواره الفني، حيث أكد أن دخوله معهد الفنون المسرحية بعد الدراسة في كلية الفنون الجميلة، كان بسبب إصابة قديمة في قدمه، موضحاً: "وأنا في المدرسة كان ليّ ولد صاحبي مرتاح مادياً، طلب مني أغشّشه في امتحان الرياضيات بعد ما أخدت دروس، وكان هيدّيني عربية هدية، ولكني رفضت".

وتابع أنه بعد خروجه من المدرسة في ذلك اليوم، وأثناء مزاح أحد الأصدقاء معه، وقع على الأرض وأُصيب بكسر في قدمه، ووُضعت في الجبس لمدة شهر ونصف الشهر، موضحاً: "وكنت وقتها مش عارف الحكمة من الإصابة دي، خصوصاً بعد ما رفضت أغشّشه".

وأردف ماجد الكدواني بالقول: "لكن عدّت السنين ونسيتها واتخرّجت من فنون جميلة وكنت بشتغل مسرح في الكلية، واكتشفت وقتها عشقي ليه من أول ما دخلته، ويشاء القدر وقتها وأنا في فنون جميلة تيجي لجنة عشان تحكم المسرحية، فيطلبوني أقدم في معهد الفنون المسرحية وكانت دي آخر سنة مسموح لي أقدّم فيها... روحت أقدّم، كان لازم أعرف موقفي من الجيش، روحت عملت الكشف، وخرّجوني بسبب الإصابة دي، وكانت السبب إني أقدم في المعهد وكان وقتها حلم لناس كتيرة جداً".

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