ليلى طاهر تكشف حقيقة الشائعات عن حالتها الصحية

تعد الفنانة ليلي طاهر أحد أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية والعربية، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة خلال مسيرة ممتدة لسنوات طويلة، تركت بها بصمة كبرى فى ذاكرة السينما.

ليلي طاهر والتي تحرص على البقاء بعيدة عن أعين الإعلام والكاميرات طالتها مؤخراً الشائعات حول حالتها الصحية، إلا أنها استقبلت الأمر بصدر رحب، مؤكدة فى تصريحات حول الأمر أنها تشكر كل من حاول الاطمئنان عليها.

وقالت ليلى طاهر في تصريحات قبل أيام: "الحمد لله، أنا بخير وصحتي جيدة. الشائعة كانت مفاجئة، لكنها كشفت لي مدى محبة الناس لي، سواء من جمهوري أو من أهلي وأصدقائي. هاتفي لم يتوقف عن الرنين منذ انتشارها، ولا أعرف مصدرها، لكن يبدو أنها محاولة لجذب القرّاء وتحقيق الانتشار. أكثر ما أحزنني هو قلق أقاربي عليّ، خاصة أنني لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، فعلمت بالأمر من خلال المكالمات".

كما أضافت أنها تقضى حالياً وقتها مع أسرتها، قائلة: "أعيش أجمل لحظاتي مع ابني وأحفادي. الفن حرمني من الاستمتاع بالحياة العائلية لسنوات طويلة بسبب انشغالي الدائم، أما الآن فأحاول تعويض ما فاتني وأستمتع بكل لحظة وسط أحبتي".

وتحدثت الفنانة عن قرارها بالابتعاد عن التمثيل، مؤكدة: "كنت أتمنى أن أظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي، لكن مع تراجع جودة الأعمال المعروضة عليّ، فضّلت الحفاظ على تاريخي والتوقف عن المشاركة فيما لا يليق بمشواري الفني".

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