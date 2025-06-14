بالفيديو- “أنتِ لي”… رومنسيّة راشد الماجد تلامس القلوب من جديد.

بعد أيّام قليلة فقط على إطلاقه أغنية “أنا استسلمت”، فاجأ الفنّان السّعوديّ راشد الماجد جمهوره بإطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان “أنتِ لي”، وذلك عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” والمنصّات الرّقميّة كافّةً.

الأغنية باللهجة الخليجيّة، تنتمي إلى اللون الرّومنسيّ الجذّاب، وهي من كلمات أثال وألحان الماسيّ وتوزيع زيد نديم، ميكس وماسترينغ جاسم محمّد. وقد صُوّرت الأغنية على طريقة الليريك فيديو.

يقول مطلع الأغنية:

“أنت لي عن ضجّة الوحدة سكون

أشعر أنّك بي ولو مبعد مداك

وأنتِ لي عن فتنة الدّنيا عيون

ما جذبها شوفة إنسانٍ سواك..”.

هذا العمل الجديد يؤكّد استمرار راشد الماجد في تقديم اللون الرّومنسيّ، بأسلوبه الجذّاب الدّافئ الّذي لطالما ميّزه، وسط تفاعل كبير من الجمهور على منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

يُذكر أنّ راشد يسير بخط إنتاجيّ متسارع هذا الصّيف، بعد أن أطلق قبل أيّام أغنية “أنا استسلمت”، من كلمات فيصل الشّعلان، ألحان عبد المنعم العامري وتوزيع سيروس.