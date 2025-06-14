تفاصيل ٧٢ ساعة قضتها أنغام في السعودية… ماذا حدث وماذا كشفت؟

بحفلين كبيرين في الرياض والشرقية أقيما برعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، اختتمت الفنانة انغام حفلات عيد الاضحى لهذا العام فكانت حقا على غرار كلمات اغنيتها “حالة خاصة جدا” العيد والعيدية لجمهورها في المملكة العربية السعودية وهي تشدو :”مفيش بينا حاجه تقليدية.. انت الفرحة اللي فيا.. عارف العيد والعيدية .. انت الاثنين”، وقد امتدح الاستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، حفلي انغام قائلا:”ما شاء الله عليها قدمت في كل حفل ٣١ اغنية بأداء واحساس رهيب، وطاقة حب لجمهورها كبيرة، وكانت متمكنة واسرت قلوب الحضور لدرجة انهم ظلوا طوال الحفل متفاعلين معها ويرددون اغانيها التي اختارتها من بداية مشوارها الفني وحتى الآن”.

اما انغام، فوصفت الجمهور السعودي الذي حضر حفليها مع ختام عيد الاضحى وبداية حفلات الصيف، بقولها :”هو جمهور عجيب ، غير عادي، يحب الغناء والموسيقى .. قلبه جميل وطاقته التفاعلية رائعه”.

وبهذين الحفلين اللذين يعدان باكورة اتفاق مثمر وفي صالح الجمهور تم مؤخرا ما بين روتانا وانغام على صعيد تعهد وتنظيم “هرم شركات الانتاج وصناعة الموسيقى” حفلات أنغام في المنطقة، اثبتت الفنانة المصرية انها فعلا نغمة من الزمن الجميل تروي الاجيال، وعلى الرغم من ان الفاصل الزمني ما بين حفلها الاول في مسرح “محمد عبده ارينا” في الرياض ،وحفلها الثاني في “الخبر ارينا” بالمنطقة الشرقية، هو فقط ٢٤ ساعة من اصل ٧٢ ساعة قضتها برفقة روتانا، لكنها بدت بلياقة غنائية عاليه، وقدرة كبيرة على التعاطي بلباقة وطرب وفرح مع الجمهور الذي ملئ المسرحين في الرياض والخبر ، وذكاء في التوازن ما بين اختياراتها الرومانسية والدرامية في مواضيع اغانيها حتى انها وبعد غياب طويل عن حفلاتها قدمت لايف في الحفلين اغنيتها الشهيرة “مجبش سيرتي”، هذا إضافة إلى روائعها: (وبقالك قلب، هو انت مين، ايه الاخبار ، خلليك معاها ، اسكت بقى، كان بريئ، القلوب اسرار ،ماكنش وقته ،تيجي نسيب، عمري معاك ، حالة خاصة جدا ، اساميك الكتيرة ، لوحة باهتة ، ونفضل نرقص ، حلفتكم بالله ، اناني، سيك انت ، اهي جت ، ثلاث حروف ، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد ، هتمناله الخير ، ياريتك فاهمني) وغيرها.

وفي الحفلين كان أ. سالم الهندي في استقبالها، كما حضر الاستاذ ايهاب ابو سريع سفير جمهورية مصر لدى المملكة العربية السعودية حفلها الاول في الرياض. وفي لقائها مع اهل الاعلام في الحفلين امتدحت انغام علاقتها بروتانا قائلة:”روتانا شركة محترمة، وأصفها بالشركة الفنانة.. فكل القائمين عليها بداية من “ابو فواز” وكذلك جميع طاقمها يحترمون ويقدرون الفن والفنانين ويهيئون لهم الاجواء الجميلة التي تخلي الفنان يؤدي اغانيه بحب وفرح.. باختصار تجمعنا عشره طويلة محترمة من النجاح”. وحول انطباعها عن نجاح الحفلين ، علقت قائلة: “وانا على خشبة المسرح همي ان اغني واشوف الناس مبسوطه، لكن بعد مغادرتي المكان وعودتي للمقر اقامتي ساعتها ابدأ اشوف انطباع الناس من خلال ما يكتب وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي”. وفي سؤال اخير حول ما إذا كانت تستعد لاصدار البوم خليجي؟ اكتفت بالقول:”لا تصدقوا كل ما يكتب.. فعندما يكون لدي عمل جاهز سأخبركم بنفسي عن جديدي”.