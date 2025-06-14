مي عمر فخورة بفوزها بجائزتين عن مسلسل "إش إش"

علقت الفنانة مي عمر على فوزها بجائزتين عن دورها في مسلسل "إش إش"، الذي تصدّر المشهد الدرامي في رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، معبرة عن سعادتها بتكريمها.

ونشرت مي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً شاركت بها جمهورها لحظات التكريم، ظهرت خلالها وهي تتسلم جائزتي "أفضل مسلسل طويل" و"أفضل ممثلة"، وعلّقت قائلة: "فخورة جدًا بحصولي على جائزتين من كأس إنرجي، عن مسلسل إش إش.. شكرًا على الدعم والتقدير المستمر".

المنشور حظي بتفاعل واسع من جمهورها، وانهالت عليها التهاني من المتابعين وعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الإشادة بنجاحها وتميّزها هذا الموسم.

مسلسل "إش إش" شارك في بطولته الى جانب مي عمر نخبة من النجوم، أبرزهم: انتصار، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيماء سيف، دينا، إدوارد، وعلاء مرسي، من قصة وإخراج محمد سامي، وشارك في تأليفه مهاب طارق، وتمكن من تحقيق انتشار كبير ليصبح من أنجح أعمال الموسم الرمضاني.

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