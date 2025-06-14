أحمد سعد بلفتات إنسانية في حفله الأخير

أحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا بنادي الشمس بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل معه منذ خروجه الى المسرح.

وقام سعد خلال الحفل بلفتة إنسانية حيث سمح لشاب من ذوي القدرات الخاصة، بمشاركته الغناء على المسرح وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

كما قام سعد بالسماح لفتاة بالصعود على المسرح ليفاجأ بها تهديه صورة قامت برسمها خصيصًا له، ليقوم بعرضها على المسرح وسط هتافات وتصفيق الجمهور.

ويعد الحفل هو الثاني لسعد بعد أدائه مناسك الحج، وانتشار شائعة اعتزاله الفن بعده، حيث أحيا حفلاً كبيراً في بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيت" وسط حضور جماهيري كبير وذلك قبل أيام قليلة.

وشهد الحفل العديد من المواقف والكواليس المثيرة التي أشاعت حالة من البهجة طوال وقوف سعد على خشبة المسرح.

حضر أحمد سعد الحفل بصحبة مديرة أعماله وزوجته علياء بسيوني، وكان في استقبالهما المنتج ياسر الحريري منظّم الحفل، وصعد الى المسرح وسط أجواء حماسية واستقبال حافل من جمهور عريض من مختلف الأعمار ممن تفاعلوا مع أغانيه المميزة قرابة الساعتين.

تخلّل الحفل العديد من المواقف المثيرة، منها طلب أحد الحاضرين من سعد أن يقدّم "نكتة"، ليردّ عليه سعد مازحاً: "أنا لسّة راجع من الحج وتوبت".

كما حرصت علياء على حمل طفلة ضاعت من والدتها وطلبت من أحمد سعد أن ينادي على والدتها كي تتوجّه الى المسرح وتتسلّمها، وحاول سعد أن يمازح الطفلة ليهدّئ من روعها الى حين وصول والدتها.

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