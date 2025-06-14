أحمد السقا يعلّق للمرّة الأولى على جدل لقب "نمبر 1"

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية، علق النجم أحمد السقا للمرة الأولى على الجدل الدائر حول لقب "نمبر 1" بشكل عام، والذي يطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه بشكل خاص.

قال السقا: "كل واحد يشوف نفسه زي ما هو عايز.. ولو بتقصدي شخصيا محمد رمضان، وهو زميل عزيز، فهو ممكن ميقصدش إنه رقم واحد، يمكن يقصد إنه تم تشبيهه بكده أو ده اللقب بتاعه".

أضاف السقا أن الألقاب أمر شائع بين الفنانين، مشيرًا الى أن كل نجم يطلق عليه لقب مختلف بحسب تميزه وجمهوره، قائلًا: "زي ما بيتقال على أحمد حلمي لقب، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، كل واحد ليه جمهور وبيتقال عليه لقب معين".

سبق وكشف الفنان أحمد السقا، عن موقفه من فكرة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، بعد إعلان انفصاله الأخير عن الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام سنوات.

وقال السقا إنه لا يفكر في تجربة الزواج خلال الفترة الحالية، معلقًا: "حاليًا دلوقتي لأ أنا لسه طازة معرفش الله أعلم وأنا عندي عيالي أهم حاجة.

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