حنان مطاوع تكشف دور والدها في اكتشاف موهبتها

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن دور والدها الفنان كرم مطاوع، في اكتشاف موهبتها وميولها للتمثيل، إذ أشارت أنه توقع ميولها للمجال الفني حتى قبلما تقرر هي خوضه.

وقالت حنان مطاوع خلال تصريحاتها عبر «The Apostrophe S» عن والدها وسبب انجذابها للفن والتمثيل بشكل عام: «مفيش حد شدني لطريق التمثيل، بس بابا اكتشف إن عندي ميول فنية».

وتابعت حنان: «وكان طول الوقت شايف إني هاجرب كتير وفي الأخر هارجع للتمثيل أو الإخراج، وأنا شخصيتي شبه بابا أوي، هادي وخجولة بفكر طول الوقت، نفسي أقدم شخصية حتشبسوت».

كما تحدثت عن كواليس بعض مسلسلاتها، ومنهم هذا المساء، إذ قالت عنه: «أنا عيشت في عالم أستاذ تامر محسن، والشخصيات كانت طالعة من قلبه، وعبلة من أكتر الشخصيات اللي جاتلي مكتملة في الاسكربت».

وتحدثت عن حلاوة الدنيا، وقالت: «أستاذ حسين المنباوي هو صديق وكل كرو المسلسل رجاء الجداوي، أنوشكا، ماجده منير، كل الممثلين كانوا بينهم كيمياء قوية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :