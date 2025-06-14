شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة الحلقة 2.. أسماء أبو اليزيد تخبر زوجها بأنها حامل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فات الميعاد، بطولة أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، الكثير من الأحداث، حيث ذهب مسعد "أحمد مجدي" بصحبة أخيه منعم "محمد علي رزق" لخاله حتى يبيعه الأرض ليرد لبسمة "أسماء أبو اليزيد" نقودها وتتمكن من شراء الشقة، وحتى يدفع باقي النقود لأخيه، ولكن أخبره خاله أنه لن يشتري الأرض وسيبحث له عن مشتر؛ لأن الأرض عليها مشاكل كثيرة.

عاد مسعد وهو محبط لزوجته بسمة، وأخبرها بما حدث، وأكد لها أنه فعل كل ما بوسعه، وكاد ينصرف ويتركها، ولكن أمسكت بسمة بيده وأخبرته بأنها حامل، ففرح مسعد وقبّل يدها.

وكانت قد بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فات الميعاد بمحاولة بسمة "أسماء أبو اليزيد" للوصول لزوجها مسعد "أحمد مجدي" ولكنه لم يجب على هاتفه، حيث كان يقوم بدفع النقود لأخيه حتى يخرج من السجن، وبعد وصوله للمنزل، سألته بسمة عن نقودها فأفصح لها أنه أخذها من أجل إنقاذ أخيه، فاتهمته بالسرقة وقامت بتوبيخه مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب.

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



مسلسل فات الميعاد