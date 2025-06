تايلور سويفت تُشارك الأطفال حالة من السعادة خلال زيارتها لمستشفى في فلوريدا

إدارة المستشفى توجه الشكر لـ تايلور سويفت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 10:24 مساءً - حرصت النجمة العالميةعلى زيارة مستشفى أطفال في ولايةالأمريكية، حيث عاشت حالة من السعادة والفرح وسط الأطفال.وكانت النجمة تايلور سويفت قد زارت مستشفى "جو ديماجيو" للأطفال في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد نشر الحساب الرسمي للمستشفى عبر "إنستغرام" مجموعة صور ومقاطع الفيديو لزيارتها للمستشفى.وظهرت النجمة تايلور سويفت وهي تلعب مع الأطفال داخل المستشفى وتلتقط العديد من الصور التذكارية معهم وسط حالة من السعادة والفرح.وعلق الحساب الخاص بالمستشفى على "إنستغرام" موجهاً الشكر للنجمةقائلاً: "شكراً لك يا تايلور سويفت على دعمكِ ولطفكِ في مستشفى جو ديماجيو للـ أطفال.. لقد حوِّلتِ ممرات المستشفى إلى مكانٍ يملؤه الفرح والراحة والتواصل"، واختتم التعليق: "شعر مرضانا وعائلاتهم بالحب، وسيبقى هذا السحر معهم طويلاً بعد اليوم".يُذكر أن مع نهاية شهر مايو الماضي كان قد أُقيم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA الذي يُعَدُّ أحد أبرز المحافل الموسيقية عالمياً، ويُقام تكريماً للنجوم الذين صنعوا فارقاً في عالم الغناء والموسيقى خلال العام، ويتم اختيار المرشحين بناءً على تفاعلات المعجبين الرئيسية -كما هو موضح في قوائم بيلبورد- بما في ذلك البث المباشر، ومبيعات الألبومات والأغاني، والبث الإذاعي، وإجمالي إيرادات الجولات.يُمكنكم قراءة: السبب الحقيقي وراء عدم حضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل ميت غالا 2025وقد كانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز هي مضيفة الحفل الذي أُقيم في لاس فيغاس، وعلى الرغم من أهمية الحفل؛ فإن النجمةلم تتمكن من الحضور، وكانت مُرشحة لـ6 ترشيحات، إلا أنها لم تفز بأي جائزة.وقد حصدتأكبر عدد من جوائز الحفل، حيث فازت بجميع الفئات السبع التي رُشِّحت لها، بما في ذلك جائزتا ألبوم العام وفنانة العام. هذا ولم تحضر إيليش الحفل حيث كانت تُجري جولتها الغنائية حينها في أوروبا. كما حصدت ليدي غاغا وبرونو مارس العديد من الجوائز عن أغنيتهما المشتركة Die With A Smile.أرسلت، مغنية That's So True، الفائزة بجائزة أفضل فنان جديد لهذا العام، تسجيلاً صوتياً لتلقي التكريم، وشكرت من خلاله معجبيها قائلة: "لقد حالفني الحظ بالتعلم منهم". وأضافت: "لقد ذكَّروني بالنور الذي في الكون".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»