تأثر أسامة مروة عند النظرة الأولى لعروسه شيرين بيوتي .. تشبه الأميرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 10:24 مساءً - انطلق منذ قليل اليوم السبت الموافق 14 يونيو؛ حفل زفاف صانعة المحتوى شيرين عمارة والمعروفة باسم "شيرين بيوتي" على صانع المحتوى السوري أسامة مروة المعروف باسم "أوسي"؛ وذلك بعد احتفال الثنائي خلال الأيام الماضية بـ "ليلة الحناء"؛ بالإضافة إلى إقامتهما حفلات لتوديع العزوبية مميزة وسط أصدقائهما.

وقد جاء الزواج ليكلل قصة الحب التي جمعتهما؛ حيث أعلن الثنائي خطوبتهما في منتصف نوفمبر 2024.

شيرين بيوتي في فستان زفافها.. أطلت كالأميرات

وشارك العريس أسامة مروة من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثق من خلاله تأثره عند النظرة الأولى إلى عروسه شيرين بيوتي، واحتضنها مع الالتفاف حولها لمشاهدة جمال الفستان والذي أظهرها بإطلالة ساحرة تشبة الأميرات؛ والذي جاء من توقيع المصمم العالمي رامي قاضي.

وقد تميز الفستان بقصّته المميزة والتي جاءت على شكل "A Line"، وبأكمام طويلة ومزود بذيل طويل، مع طرحة زفاف طويلة مطرزة من الحواف، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة الكعكة بالفرق النصفي، وامسكت بيدها "بوكيه" من الورود الطبيعية البيضاء والوردية الفاتحة.

وأطل العريس ببدلة رسمية سوداء أنيقة؛ وكان الملفت للنظر بها اعتماده نسخ اسميهما وتاريخ الزفاف على أحد أكمام القميص أسفل البدلة؛ وعلق أسامة على الفيديو قائلًا : "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025".

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شيرين بيوتي تشارك تحضيرات حفل زفافها

وعلى غرار شقيقتها نارين بيوتي؛ شاركت شيرين من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، عددًا من الصور أظهرت من خلالها تجهيزاتها لحفل زفافها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي تتناول وجبة الإفطار استعدادًا ليومها الكبير، وهي تضع أسفل عينيها "ماسك" للعناية بالبشرة.

شيرين بيوتي تتناول وجبة الإفطار استعدادًا ليومها الكبير وهي تضع أسفل عينيها "ماسك" للعناية بالبشرة - الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام



كما كشفت عن مصمم فستان زفافها من خلال نشر صورة لحافظة الفستان، تحمل إمضاء مصمم الأزياء العالمي رامي قاضي.

حافظة فستان زفاف شيرين بيوتي - الصورة من حسابها على إنستغرام



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ليلة حناء شيرين بيوتي وأسامة مروة

وسط الزغاريد والفرح، كانت صانعة المحتوى الشهيرة شيرين بيوتي قد احتفلت بليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، الحفل الذي أقيم قبل أيام، كان قد شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، وخطف قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أبهرت شيرين بيوتي متابعيها بإطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والرقي؛ حيث ارتدت ثوبًا أحمر ناريًا مطرزًا بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسّقته مع حزام ذهبي، كما اعتمدت مكياج عيون لامعاً بتدرجات برونزية مضيئة، أبرز جمال عينيها بأسلوب ناعم ومتناغم مع لون بشرتها.

أما أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، فأضفى على الإطلالة لمسة فاخرة، زادت من سحرها. وقد أكملت شيرين إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدلة بالفرق النصفي.

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دعم لافت

وشهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث تواجدت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورة مميزة جمعتها بالعروس.

وفي مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.

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