سارة أبي كنعان ووسام فارس يقضيان وقت رومنسي مميز في شوارع باريس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مجموعة من الصور الرومنسية مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس و هما يقضيان أوقات ممتعة مليئة بالحب في شوارع العاصة الفرنسية باريس.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور مقطع فيديو طريف جمعها بزوجها الممثل اللبناني وسام فارس، من المطار، حيث ظهرت سارة وهي تحاول شراء منتجاتها المفضلة، إلا أن وسام يقوم بمنعها.

هذا الفيديو لاقى رواجاً كبيراً وأثنى المتابعون على خفة دم الممثلين.