أول ظهور لـ شيرين بيوتي بفستان الزفاف.. ردة فعل أسامة مروة لفتت أنظار الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شارك اليوتيوبر أسامة مروة مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع متابعيه، من أجواء زفافه، ظهر فيه وهو يرى زوجته اليوتيوبر شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي بفستان الزفاف الأبيض لأول مرة، وما لفت أنظار الجمهور في التعليقات هي ردة فعله الرائعة عند النظرة الاولى، حيث عمت الاجواء الرومنسية و الحب، و ظهرت على وجهه ملامح المفاجأة و الاعجاب الكبير.



و في وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهدية مميزة قدمها اليوتيوبر أسامة مروة لخطيبته اليوتيوبر شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي، بمناسبة آخر يوم جمعة قبل زفافهما.

وظهر في الصورة مجموعة كبيرة من الورود الحمراء التي يصل عددها إلى 1115 وردة، وذلك على عدد أيام الجمعة التي مرت في حياتها منذ يوم ولادتها، وذلك بحسب الرسالة التي أرفقها أسامة بالورود والتي كتب فيها: "وردة واحدة لكل يوم جمعة مر في حياتك.. يوم جمعة سعيد قبل اليوم الكبير".

وتفاعل رواد الانترنت مع هذه الصورة، وأعربوا من خلال التعليقات عن إعجابهم الكبير برومانسية أسامة واهتمامه بخطيبته، كما تمنوا لهما حياة مليئة بالسعادة معا، خاصة وأنه من المقرر أن يحتفلان اليوم بزفافهما.

