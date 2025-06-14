مع احتفالهما بزفافهما اليوم.. كل ما تريد معرفته عن شيرين بيوتي وأسامة مروة!

من هي شيرين بيوتي؟

شيرين عمارة أو شيرين بيوتي هي واحدة من أشهر صانعات المحتوى في العالم العربي، سورية الجنسية وُلدت في 2 من فبراير عام 2004، ولديها 4 أشقاء وهم: نارين وسيدرا وجلال وشيرو.

أو شيرين بيوتي هي واحدة من أشهر صانعات المحتوى في العالم العربي، سورية الجنسية وُلدت في 2 من فبراير عام 2004، ولديها 4 أشقاء وهم: نارين وسيدرا وجلال وشيرو. تُعَدُّ مصدر إلهام هي وشقيقاتها لكثيرات من الشابات، اللواتي يحرصن دوماً على تقديم النصائح الجمالية للعناية بجمالهن، بدءاً بالعناية بالشعر مروراً بـ العناية بالبشرة وصولاً إلى تطبيق المكياج.

تقدم شيرين محتوًى يتعلق بالجمال، المكياج وأسلوب الحياة؛ وتُعتبر شيرين الشقيقة الصغرى لـ"نارين وسيدرا بيوتي" اللتين تتمتعان أيضاً بشعبية كبيرة في العالم العربي.

تمتلك شيرين الملايين من المتابعين عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها 11 مليوناً وثمانية آلاف شخص على موقع "إنستغرام"، وأكثر من 7 ملايين على منصة "يوتيوب".

تتميز شيرين بشخصيتها العفوية والهادئة والبسيطة، كما تتمتع بملامح جميلة ورقيقة.

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من هو أسامة مروة؟

أما العريس أسامة مروة والمعروف باسم "أوسي"؛ فوُلد في سوريا، ويقيم مع أسرته في دبي.

والمعروف باسم "أوسي"؛ فوُلد في سوريا، ويقيم مع أسرته في دبي. بدأت شهرته مع مجموعة "اليوتيوبرز العرب"، ثم كوَّن قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، التي يقدم من خلالها محتوًى ترفيهياً يتضمن ألعاباً وتحديات مع اليوتيوبرز، بالإضافة إلى تقديم فيديوهات عن تجاربه الخاصة.

كانت بداية ظهوره على "يوتيوب" من خلال مشاركته في مقاطع عائلية مع أسرة أخيه "أنس مروة" عبر قناة "أصالة فاميلي"؛ ثم أنشأ بعدها صفحته الخاصة.

دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بوصفه أول عربي يتابع جميع المباريات في "بطولة كأس العالم" لمونديال قطر 2022.

يمتلك نحو أكثر من 9 ملايين متابع عبر حسابه على "إنستغرام"، ومثلهم على "يوتيوب".

قبل العمل في صناعة المحتوى، درس القانون في كندا.

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ليلة حناء شيرين بيوتي وأسامة مروة

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دعم لافت

هكذا احتفلت شيرين بيوتي وأسامة مروة بتوديع العزوبية!

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - تستعد اليوم السبت الموافق 14 من يونيه؛ صانعة المحتوى السوريةالمعروفة باسم "" بالاحتفال بحفل زفافها على صانع المحتوى السوريالمعروف باسم "أوسي"؛ وذلك بعد إقامة الثنائي عدداً من الحفلات قبل الزفاف بأيام؛ للاحتفال بـ"ليلة الحناء"؛ بالإضافة إلى إقامتهما حفل توديع العزوبية.وبهذه المناسبة السعيدة وقبل الاحتفال بزفافهما بساعات، ترصد لكم "الخليج 365" أبرز المعلومات عن العروسين شيرين بيوتي وأسامة مروة.اطلعوا على: خطفت الأنظار بتصميمها الفريد ... كعكة مميزة لحفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامووسط الزغاريد والفرح، كانت صانعة المحتوى الشهيرةقد احتفلت بليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، الحفل الذي أُقيم قبل أيام، وقد شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، خطفت قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.وقد أبهرتمتابعيها بإطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والرقي؛ حيث ارتدت ثوباً أحمرَ نارياً مطرزاً بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسَّقته مع حزام ذهبي، كما اعتمدت مكياج عيون لامعاً بتدرجات برونزية مضيئة أبرزت جمال عينيها بأسلوب ناعم ومتناغم مع لون بشرتها.أما أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي؛ فأضفى على الإطلالة لمسة فاخرة، زادت من سحرها. وقد أكملت شيرين إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدلة بالفرق النصفي.وشهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث حضرت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورة مميزة جمعتها بالعروس.وفي مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.كما تصدر الثنائي حديث السوشيال ميديا بالحفلات التي أقاماها لتوديع العزوبية وسط أسرهما وأصدقائهما، حيث شهد حفلحضور عدد من المقربين والأصدقاء، ولفتت شقيقاتها نارين بيوتي وسيدرا أنظار الحضور بفساتين صفراء مميزة، وهو اللون الموحد الذي اعتمده جميع الحضور.وشاركت شيرين من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة دخولها القاعة التي غلب عليها اللونان الأبيض والأصفر، على الموسيقى والزغاريد والتصفيق؛ ما أضاف لمسة من البهجة والسعادة إلى الحفل، كما برزت تفاصيل الزينة والورود والإضاءة التي خطفت الأنظار لقاعة الحفل، التي عكست شخصية شيرين الهادئة والناعمة والمبهجة أيضاً.أما العريس؛ فقد ودع العزوبية منظماً حفلاً وسط أصدقائه الذين اختاروا إطلالات متشابهة، حيث ارتدى أسامة "تيشيرت" وبنطالاً باللون الأبيض، والـ"تيشيرت" مطبوع عليه صورته بطريقة كرتونية ومدون عليه "العريس Groom"، فيما اختار الأصدقاء اللون الأسود للـ"تيشيرت" نفسه؛ لإضفاء طابع المرح على الحفل، وشارك الفيديو أيضاً عبر حسابه على "إنستغرام".يُذكر أن الثنائي شيرين بيوتي وأسامة مروة قد أعلنا خطوبتهما في 15 من نوفمبر 2024.قد يعجبكم: خاص الخليج 365.. سيدرا عمارة توجه كلمات مؤثرة لشقيقتها نارين بيوتي بيوم زفافهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».