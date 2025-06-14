أسما شريف منير ترد على المتنمرين: مسمحاكم.. وبشجع كل امرأة على الزواج

أسما شريف منير تستعين بآيات قرآنية

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تشجيع السيدات على الزواج

أسما شريف منير تتحدث عن حياتها قبل الزواج

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - ردت الإعلاميةعلى رسائل الانتقادات والهجوم التي طالتها بعد إعلان زواجها قبل أيام، وصل بعضها إلى حد التطاول؛ إذ أبدت تسامحها لأصحاب تلك الرسائل، فيما استعانت ببعض، قائلة: "كل شخص شتمني، تنمر عليا، أو أساء الظن بيا، أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي. مش لأني ما بحسش، لكن لأني تعلمت إن القلوب اللي فيها نور، بتعفو، وبتعدي"، فيما أشارت إلى الآية القرآنية: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".وكتبت أسما شريف منير، عبر حسابها على "إنستغرام"، رسالة مطولة، بشأن التنمر التي تعرضت له طوال الأيام القليلة الماضية، قائلة: "أنا اخترت أبقى من الناس اللي ربنا يحبها، مش هرد إساءة بإساءة، ولا كلمة بكلمة، ربنا أمرنا نكون أرقى، حتى قدام الظلم. «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن». اللي بيني وبين ربنا عمره ما كان محتاج شهادة من بشر، واللي بيظن السوء، ربنا قال عنه «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم»".وأكدت ابنة شريف منير، على حق السيدات في الزواج والبداية من جديد بغير خوف قائلة: "أنا مسامحة من قلبي، مش ضعف، لكن قوة إني ما أخليش الحقد والزعل يسكن في قلبي، وسايبة كل حاجة لربنا، لأنه قال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، أنا عندي رسالة أمل، وبدعي من قلبي إن ربنا يكرم كل ست، ويشجعها تتجوز وتبدأ من جديد من غير ما تخاف من المجتمع، ولا من نظرات الناس اللي كده كده الناس بتصطاد الأخطاء، ربنا يعافينا منهم، ولا من الكلام اللي بيقول: «مريضة، مستفزة، بجحة» وكلام كتير مالوش لازمة، كله اتبدل بحسنات. ربنا هو اللي بيختار وبيعوض مش الناس".وحظيت رسالة أسما شريف منير، بإعجاب عددٍ كبير من المتابعين؛ إذ رآها بعض المتابعين أنها متصالحة مع مشاعرها ورغباتها بشكلٍ كبير، الأمر الذي ظهر في رسالتها للمُتنمرين، داعين لها بالسعادة في حياتها الجديدة.يمكنك قراءة.. أسما شريف منير توجّه رسالة مؤثرة لوالدها: عايشة بحسكوكانت، تحدثت عن حياتها قبل الزواج، والمعاناة التي كانت تعيشها، وكذلك كواليس تعارفها على زوجها، حيث خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وتحدثت إلى جمهورها، قائلة: "أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ كأنه طلع لي من تحت الأرض، وكنت أتمنى أن أتزوج وربنا يكرمني بموضوع الزواج، قابلته في شغلي وكان جاي يدي ورش واتعرفنا على بعض ولقيته مختلف جداً ومش شبه أي حد في حياتي"وأضافت: "كان بيرقص رقص معاصر وكان من أشطر الناس اللي كانوا بيرقصوا هذه النوعية، هو رجح فكرتي إن في حاجات مش عادي وبنتعلم مع بعض حاجات وفي نتينا إن نمشي في طريق ربنا ونحترم علاقتنا، ولقيته مختلف وغير الناس اللي عرفتهم، لقيته حد طيب عايز يبني حياة محترمة".وأردفت: "وزني زاد بسبب أدوية نوبات الهلع، الأدوية دي بتّخن جداً، بس الحمد الله دلوقتي بسحب الدواء من جسمي واحدة واحدة، ف دا هيقلل من زيادة وزني"، مشيرة إلى إن شعرها لازال قصيراً بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حالياً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».