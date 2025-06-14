على غرار شقيقتها نارين.. تجهيزات شيرين بيوتي لحفل زفافها ومصمم فستانها مفاجأة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - بدأت صباح اليوم السبت الموافق 14 يونيو، تحضيرات العروس صانعة المحتوى شيرين عمارة المعروفة باسم "شيرين بيوتي"، لحفل زفافها وذلك على صانع المحتوى السوري أسامة مروة المعروف باسم "أوسي"، وقد شاركت "شيرين" هذه التحضيرات من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام".

شيرين بيوتي تُشارك تحضيرات حفل زفافها

وعلى غرار شقيقتها نارين بيوتي؛ شاركت "شيرين" من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، عدداً من الصور أظهرت من خلالها تجهيزاتها لحفل زفافها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي تتناول وجبة الأفطار استعداداً ليومها الكبير، وهي تضع أسفل عينيها "ماسك" للعناية.

شيرين بيوتي تستعد لزفافها وتبدأ بوجبة الإفطار - الصورة من حسابها على إنستغرام



كما كشفت عن مصمم فستان زفافها من خلال نشر صورة لحافظة الفستان، تحمل إمضاء مصمم الأزياء العالمي رامي قاضي.

حافظة فستان شيرين بيوتي - الصورة من حسابها على إنستغرام

ليلة حناء شيرين بيوتي وأسامة مروة

وسط الزغاريد والفرح، كانت صانعة المحتوى الشهيرة شيرين بيوتي قد احتفلت بليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، الحفل الذي أُقيم قبل أيام، وقد شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، خطفت قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أبهرت شيرين بيوتي متابعيها بإطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والرقي؛ حيث ارتدت توباً أحمر نارياً مطرزاً بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسّقته مع حزام ذهبي، كما اعتمدت مكياج عيون لامعاً بتدرجات برونزية مضيئة، أبرزت جمال عينيها بأسلوب ناعم ومتناغم مع لون بشرتها.

أما أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، فأضفى على الإطلالة لمسةً فاخرةً، زادت من سحرها. وقد أكملت شيرين إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدلة بالفرق النصفي.

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اطلعوا على خاص الخليج 365: بدء حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو.. ومصمم فستانها مفاجأة

دعم لافت

وشهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث تواجدت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورةً مميزةً جمعتها بالعروس.

وفي مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.

هكذا احتفل شيرين بيوتي وأسامة مروة بتوديع العزوبية!

كما تصدر الثنائي حديث السوشيال ميديا بالحفلات التي أقاموها لتوديع العزوبية وسط أسرهم وأصدقائهم، حيث شهد حفل شيرين بيوتي حضور عدد من المقربين والأصدقاء؛ ولفتت شقيقاتها "نارين وسيدرا" أنظار الحضور بفساتين صفراء مميزة، وهو اللون الموحد الذي اعتمده جميع الحضور.

وشاركت "شيرين" من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثقَّت من خلاله لحظة دخولها القاعة التي غلب عليها اللونان الأبيض والأصفر، على الموسيقى والزغاريد والتصفيق، ما أضاف لمسةً من البهجة والسعادة إلى الحفل، كما برزت تفاصيل الزينة والورود والإضاءة التي خطفت الأنظار لقاعة الحفل، والتي عكست شخصية "شيرين" الهادئة والناعمة والمبهجة أيضاً.

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أما العريس أسامة مروة، فقد ودع العزوبية منظماً حفلاً وسط أصدقائه؛ واختاروا إطلالات متشابهة، حيث ارتدى أسامة "تي شيرت وبنطلون" باللون الأبيض، والتي شيرت مطبوع عليه صورته بطريقة كرتونية ومدون عليه «العريس Groom»، فيما اختار الأصدقاء اللون الأسود لنفس التي شيرت، لإضفاء طابع المرح على الحفل، وشارك الفيديو أيضاً عبر حسابه على "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)



يُذكر أن الثنائي شيرين بيوتي وأسامة مروة قد أعلانا خطوبتهما في 15 نوفمبر 2024.



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