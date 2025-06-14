من خطوبة بإحدى الجزر الإيطالية إلى زفاف مستوحى من الأمراء.. قصة حب شيرين بيوتي وأسامة مروة

من أمام بحيرة كومو بإيطاليا .. Proposal لا ينسى

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إعلان زفافهما بطريقة مستوحاة من قصص الأمراء

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ليلة حناء شيرين بيوتي وأسامة مروة

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دعم لافت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا؛ عن حفل زفاف صانعة المحتوى السورية شيرين عمارة المعروفة باسم "" على صانع المحتوى السوري أسامة مروة المعروف باسم "أوسي"؛ وذلك بعد إقامة الثنائي عدداً من الحفلات قبل الزفاف بأيام، وهي الاحتفال بـ"ليلة الحناء"؛ بالإضافة إلى إقامتهما حفل توديع العزوبية، إعلاناً لخطوبتهما بشكل مفاجئ بعد نفيهما العديد من الشائعات حول ارتباطهما؛ الأمر الذي ربطه كل محبيهما ومتابعيهما من وجودنشأت منذ فترة، ولكن دون الإعلان عنها من الطرفين.كان إعلان خطوبة الثنائي شيرين بيوتي وأسامة مروة؛ مفاجأة لكل متابعيهما ومحبيهما، وذلك بعد نفيهما العديد من الشائعات حول ارتباطهما.وقد جاءت لحظة إعلان الخطوبة مثل مشاهد الأفلام الرومانسية في منتصف شهر نوفمبر 2024؛ واختار أسامة مفاجأة شيرين في أكثر المناطق الرومانسية بالعالم من أمام بحيرة "كومو" بإيطاليا، وقدم لها خاتماً من الألماس في Proposal لا يُنسى.وقد وثق أسامة هذه اللحظة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ ظهر وهو يقف أمام البحيرة، لتأتي شيرين تقف أمامه؛ ويتوجه بالحديث لها قائلاً: "شيرين قصتنا حلوة وطويلة كثيراً، ومن وقت ما الله أهداني بيكي وكل شيء بحياتي أصبح أحلى، لا أريد أن أفعل مثل الأفلام، ولكن بوعدك أني أخاف عليكي وأجعلك سعيدة بحياتك إذا بتقبلي أن أكون زوجك".وجاء ذلك وسط أجواء احتفالية وحماسية ورومانسية مميزة، بحضور أشقائها وأسرته وعدد من مشاهير السوشيال ميديا؛ وقد حصد هذا الفيديو ملايين المشاهدات والإعجابات.وبطريقة غير تقليدية أيضاً أعلن الثنائي شيرين وأسامة عن موعد الزفاف بفيديو مستوحى من قصص الأمراء، ونشر أسامة مروة عبر صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو جمعه بشيرين، ظهرا فيه، وهما يفردان ورقة كبيرة وسط أحد الأماكن المفتوحة، كتب عليها موعد الزفاف المنتظر، وجاء هذا الإعلان ظاهراً وواضحاً من خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو "فرحتنا بتكمل معكم يوم 14/06/2025".لم يكتفِ الثنائي بالإعلان فقط، بل أكملا اللحظة بحلم يشبه الحكايات؛ إذ استقلا عربة تجرها الخيول، مستوحاة من قصص الأمراء والملوك، وسط أجواء حالمة تعبر عن قصة حبهما.اطلعوا على خاص الخليج 365.. سيدرا عمارة توجه كلمات مؤثرة لشقيقتها نارين بيوتي بيوم زفافهاوسط الزغاريد والفرح، كانت صانعة المحتوى الشهيرةقد احتفلت بليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، الحفل الذي أقيم قبل أيام، وقد شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، خطفت قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.وقد أبهرتمتابعيها بإطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والرقي؛ حيث ارتدت ثوباً أحمر نارياً مطرزاً بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسّقته مع حزام ذهبي، كما اعتمدت مكياج عيون لامعاً بتدرجات برونزية مضيئة، أبرزت جمال عينيها بأسلوب ناعم ومتناغم مع لون بشرتها.أما أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي، فأضفى على الإطلالة لمسة فاخرة، زادت من سحرها. وقد أكملت شيرين إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدلة بالفرق النصفي.وشهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث تواجدت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورة مميزة جمعتها بالعروس.وفي مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور، علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.قد يعجبكم في لحظة مؤثرة ودموع.. نارين بيوتي ورامي سامو يتبادلان كلمات الحب في حفل زفافهمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».