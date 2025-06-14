بحفلين كبيرين في الرياض والشرقية.. تفاصيل 72 ساعة أمضتها أنغام مع روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - بحفلين كبيرين في الرياض والشرقية أقيما برعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، اختتمت "صوت مصر" أنغام حفلات عيد الأضحى لهذا العام.

فكانت حقاً على غرار كلمات أغنيتها "حالة خاصة جداً" العيد والعيدية لجمهورها في المملكة العربية السعودية وهي تشدو :"مفيش بينا حاجة تقليدية.. انت الفرحة اللي فيا.. عارف العيد والعيدية .. انت الاثنين".

أنغام واصفة الجمهور السعودي: "جمهور عجيب.. غير عادي"

وقد امتدح سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، حفلي أنغام قائلاً: "ما شاء الله عليها قدمت في كل حفل 31 أغنية بأداء وإحساس رهيب، وطاقة حب لجمهورها كبيرة، وكانت متمكنة وأسرت قلوب الحضور لدرجة أنهم ظلوا طوال الحفل متفاعلين معها ويرددون أغانيها التي اختارتها من بداية مشوارها الفني وحتى الآن".

أنغام برفقة سالم الهندي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ روتانا - الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى



أما أنغام، فوصفت الجمهور السعودي الذي حضر حفليها مع ختام عيد الأضحى وبداية حفلات الصيف، بقولها: "هو جمهور عجيب، غير عادي، يحب الغناء والموسيقى، قلبه جميل وطاقته التفاعلية رائعة".



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تعاون مثمر بين روتانا وأنغام

وبهذين الحفلين اللذين يعدان باكورة اتفاق مثمر وفي صالح الجمهور تم مؤخراً ما بين روتانا وأنغام على صعيد تعهد وتنظيم "هرم شركات الإنتاج وصناعة الموسيقى" حفلات "صوت مصر" في المنطقة، أثبتت أنغام أنها فعلاً نغمة من الزمن الجميل تروي الأجيال، وعلى الرغم من أن الفاصل الزمني ما بين حفلها الأول في مسرح "محمد عبده أرينا" في الرياض، وحفلها الثاني في "الخبر أرينا" بالمنطقة الشرقية، هو فقط 24 ساعة من أصل 72 ساعة قضتها برفقة روتانا، لكنها بدت بلياقة غنائية عالية، وقدرة كبيرة على التعاطي بلباقة وطرب وفرح مع الجمهور الذي ملأ المسرحين في الرياض والخبر، وذكاء في التوازن ما بين اختياراتها الرومانسية والدرامية في مواضيع أغانيها حتى أنها وبعد غياب طويل عن حفلاتها قدمت لايف في الحفلين أغنيتها الشهيرة "مجبش سيرتي"، هذا إضافة إلى روائعها: (وبقالك قلب، هو انت مين، ايه الاخبار، خلليك معاها، اسكت بقى، كان بريء، القلوب أسرار، ماكنش وقته، تيجي نسيب، عمري معاك، حالة خاصة جداً، أساميك الكتيرة، لوحة باهتة، ونفضل نرقص، حلفتكم بالله، أناني، سيبك انت، أهي جت، ثلاث حروف، سيدي وصالك، أكتبلك تعهد، هتمناله الخير، ياريتك فاهمني) وغيرها.

أنغام تتعاون مع روتانا في حفلين كبيرين- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

أنغام تتعاون مع روتانا في حفلين كبيرين- الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

أنغام: "روتانا شركة محترمة"

وفي الحفلين كان سالم الهندي، في استقبالها، كما حضر الأستاذ إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر لدى المملكة العربية السعودية حفلها الأول في الرياض. وفي لقائها مع أهل الإعلام في الحفلين امتدحت أنغام علاقتها بروتانا قائلة:"روتانا شركة محترمة، وأصفها بالشركة الفنانة، فكل القائمين عليها بداية من "أبو فواز" وكذلك جميع طاقمها يحترمون ويقدرون الفن والفنانين ويهيئون لهم الأجواء الجميلة التي تخلي الفنان يؤدي أغانيه بحب وفرح، باختصار تجمعنا عشرة طويلة محترمة من النجاح".

أنغام برفقة سالم الهندي رئيس مجلس إدارة روتانا أثناء التصريحات الإعلامية - الصورة من المكتب الإعلامي لمجموعة روتانا للموسيقى

وحول انطباعها عن نجاح الحفلين، علقت قائلة: "وأنا على خشبة المسرح همي أن أغني وأشوف الناس مبسوطة، لكن بعد مغادرتي المكان وعودتي لمقر إقامتي ساعتها أبدأ أشوف انطباع الناس من خلال ما يكتب وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي". وفي سؤال أخير حول ما إذا كانت تستعد لإصدار ألبوم خليجي؟ اكتفت بالقول:"لا تصدقوا كل ما يكتب، فعندما يكون لديّ عمل جاهز سأخبركم بنفسي عن جديدي".



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