بعد تصدرها الترند.. 3 أفلام جديدة لـ مايان السيد في 2025 تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفالها اللافت في حفل زفاف شقيقتها، حيث جاء ذلك بالتزامن مع حالة النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث تترقب طرح 3 أفلام جديدة، جرى الانتهاء من تصويرها مؤخراً، ومن المُقرر طرحها اتباعاً على مدار العام الجاري.
"هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج "ذا بروديوسرز"، و"ڨوكس ستوديوز"، و"فيلم سكوير"، و"إيميرسيف"، حيث يُقدم الفيلم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يُقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.
يمكنك قراءة.. مايان السيد تروي أغرب قصة حب عاشتها مع شاب هندي ورد فعل والدها
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"هيبتا 2" بالتعاون مع منة شلبي وكريم فهميأول الأفلام المرتقبة لـ ميان السيد تأتي من خلال مشاركتها بفيلم "هيبتا 2: المحاضرة الأخيرة"، والذي جرى الانتهاء من تصويره في النصف الأول من شهر مايو الماضي، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من صيف 2025، حيث يترقب قطاع كبير من الجمهور طرح هذا المشروع، كونه جزءاً جديداً من "هيبتا" الذي عُرض عام 2016، وحقق نجاحاً ضخماً آنذاك، إلا أنّ المخرج طارق العريان يعود هذه المرة بتجربة سينمائية جديدة، وبنجوم مختلفين لم يسبق لهم المشاركة في الجزء الأول.
"هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج "ذا بروديوسرز"، و"ڨوكس ستوديوز"، و"فيلم سكوير"، و"إيميرسيف"، حيث يُقدم الفيلم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يُقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.
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مايان السيد وأحمد حاتم في "قصر الباشا"ورغم انتهائها من تصوير فيلم "قصر الباشا" منذ عامٍ تقريباً، إلا أنه لم يتحدد موعد طرحه في دور العرض حتى الآن، حيث يُعد تجربة سينمائية جديدة، وتجمع فنانين من أجيالٍ مختلفة، ويُشارك في البطولة بجانب مايان السيد، كلّ من: حسين فهمي، وأحمد حاتم، وصدقي صخر، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، والفنانة السعودية سمية رضا، والفنان محمد القس، وهيثم زيدان، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة "Ah media production" للمنتجة آلاء لاشين.
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قصة حب بين مايان السيد وأحمد السعدنيكما تتعاون مايان السيد، مع الفنان أحمد السعدني في فيلم رومانسي جديد يحمل اسم "ولنا في الخيال حب"، حيث لم يتحدد بعد موعد طرحه في صالات السينما هو الآخر، رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة، ويُشارك في البطولة عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.
يمكنك قراءة.. مايان السيد تروي أغرب قصة حب عاشتها مع شاب هندي ورد فعل والدها
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».