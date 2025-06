مينا مسعود.. رحلة نجاح بالسينما العالمية وصولاً لأول الخطوات في السينما المصرية

البداية السينمائية في كندا والنجاح أمام ويل سميث

مينا مسعود وأولى الخطوات في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - من المُقرر خلال الفترة المُقبلة أن يتم طرح الفيلم السينمائي الجديدوالذي يعد أول بطولة سينمائية للفنانبعد تحقيقه نجاحاً خلال السنوات الماضية بالسينما العالمية من خلال مُشاركته في عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العالم.جاءت البداية الفنية لـ مينا مسعود من خلال مُشاركته بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، ومن أبرزها المسلسل الأمريكي "Tom Clancy's Jack Ryan" والذي تم عرضه عام 2018.إلا أن عام 2019 شهد النجاح الحقيقي للفنان مينا مسعود حيث شارك ببطولة الفيلم الكندي "Strange But True" وبالعام نفسه شارك البطولة أمام النجم العالمي ويل سميث بفيلم "Aladdin" والذي حقق له نجاحاً وانتشاراً كبيراً حول العالم.وعلى مدار خمس سنوات نجح الفنانفي أن يكون واحداً من النجوم الشباب في العالم، حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حول العالم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها هي: "Run This Town، Lamya's Poem،The Royal Treatment، The Sacrifice Game، Butterfly Tale، Spaceman".وتعود أصول الفنانإلى مصر حيث إن أبويه مصريان وقد عاشا في كندا، مما جعله يهتم كثيراً بالسينما المصرية ويسعى لتجسيد البطولة في الأفلام المصرية، وهذا ما حدث حيث يُجسد بطولة أول فيلم مصري له وهو فيلم "في عز الضهر".ويتضح من الإعلان الدعائي لفيلم "في عز الضهر" بأن أحداثه تدور في إطار من الأكشن وبمُشاركة عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، ويأتي الفيلم من تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.ويجتمع الفنانبفيلم "في عز الضهر" أمام عدد كبير من نجوم السينما والدراما التلفزيونية المصرية، ومن أبرزهم، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، محمود البزاوي،وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.يُمكنكم قراءة: قبل عرضه... تفاصيل فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعودوتعد تجربة الفنانبتجسيد بطولة "في عز الضهر" هي أولى الخطوات لتعريف الجمهور المصري والعربي بموهبته الحقيقية، وإيجاد مساحة جديدة لأعماله الفنية تُساهم في نجاحاته الفنية على مستوى العالم، وقد تحمس عدد كبير من الجمهور لمُشاهدة الفيلم ورؤيته للمرة الأولى، وهو يُقدم فيلماً باللغة العربية.

