مينا مسعود.. رحلة نجاح بالسينما العالمية وصولاً لأول الخطوات في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 09:00 مساءً - من المُقرر خلال الفترة المُقبلة أن يتم طرح الفيلم السينمائي الجديد "في عز الضهر"، والذي يعد أول بطولة سينمائية للفنان مينا مسعود بعد تحقيقه نجاحاً خلال السنوات الماضية بالسينما العالمية من خلال مُشاركته في عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العالم.
إلا أن عام 2019 شهد النجاح الحقيقي للفنان مينا مسعود حيث شارك ببطولة الفيلم الكندي "Strange But True" وبالعام نفسه شارك البطولة أمام النجم العالمي ويل سميث بفيلم "Aladdin" والذي حقق له نجاحاً وانتشاراً كبيراً حول العالم.
وعلى مدار خمس سنوات نجح الفنان مينا مسعود في أن يكون واحداً من النجوم الشباب في العالم، حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حول العالم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها هي: "Run This Town، Lamya's Poem،The Royal Treatment، The Sacrifice Game، Butterfly Tale، Spaceman".
ويتضح من الإعلان الدعائي لفيلم "في عز الضهر" بأن أحداثه تدور في إطار من الأكشن وبمُشاركة عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، ويأتي الفيلم من تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.
ويجتمع الفنان مينا مسعود بفيلم "في عز الضهر" أمام عدد كبير من نجوم السينما والدراما التلفزيونية المصرية، ومن أبرزهم إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، محمود البزاوي، جميلة عوض وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.
يُمكنكم قراءة: قبل عرضه... تفاصيل فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود
وتعد تجربة الفنان مينا مسعود بتجسيد بطولة "في عز الضهر" هي أولى الخطوات لتعريف الجمهور المصري والعربي بموهبته الحقيقية، وإيجاد مساحة جديدة لأعماله الفنية تُساهم في نجاحاته الفنية على مستوى العالم، وقد تحمس عدد كبير من الجمهور لمُشاهدة الفيلم ورؤيته للمرة الأولى، وهو يُقدم فيلماً باللغة العربية.
البداية السينمائية في كندا والنجاح أمام ويل سميثجاءت البداية الفنية لـ مينا مسعود من خلال مُشاركته بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، ومن أبرزها المسلسل الأمريكي "Tom Clancy's Jack Ryan" والذي تم عرضه عام 2018.
إلا أن عام 2019 شهد النجاح الحقيقي للفنان مينا مسعود حيث شارك ببطولة الفيلم الكندي "Strange But True" وبالعام نفسه شارك البطولة أمام النجم العالمي ويل سميث بفيلم "Aladdin" والذي حقق له نجاحاً وانتشاراً كبيراً حول العالم.
وعلى مدار خمس سنوات نجح الفنان مينا مسعود في أن يكون واحداً من النجوم الشباب في العالم، حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية حول العالم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها هي: "Run This Town، Lamya's Poem،The Royal Treatment، The Sacrifice Game، Butterfly Tale، Spaceman".
مينا مسعود وأولى الخطوات في السينما المصريةوتعود أصول الفنان مينا مسعود إلى مصر حيث إن أبويه مصريان وقد عاشا في كندا، مما جعله يهتم كثيراً بالسينما المصرية ويسعى لتجسيد البطولة في الأفلام المصرية، وهذا ما حدث حيث يُجسد بطولة أول فيلم مصري له وهو فيلم "في عز الضهر".
ويتضح من الإعلان الدعائي لفيلم "في عز الضهر" بأن أحداثه تدور في إطار من الأكشن وبمُشاركة عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، ويأتي الفيلم من تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.
ويجتمع الفنان مينا مسعود بفيلم "في عز الضهر" أمام عدد كبير من نجوم السينما والدراما التلفزيونية المصرية، ومن أبرزهم إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، محمود البزاوي، جميلة عوض وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.
يُمكنكم قراءة: قبل عرضه... تفاصيل فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود
وتعد تجربة الفنان مينا مسعود بتجسيد بطولة "في عز الضهر" هي أولى الخطوات لتعريف الجمهور المصري والعربي بموهبته الحقيقية، وإيجاد مساحة جديدة لأعماله الفنية تُساهم في نجاحاته الفنية على مستوى العالم، وقد تحمس عدد كبير من الجمهور لمُشاهدة الفيلم ورؤيته للمرة الأولى، وهو يُقدم فيلماً باللغة العربية.
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