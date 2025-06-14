تامر حسني والشامي يستمران في حصد النجاح بالديو "ملكة جمال الكون"

ميرنا وليد - بيروت - يقترب الديو الغنائي "ملكة جمال الكون" للفنانين تامر حسني والشامي من تجاوز الـ 40 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع فقط، متربعًا على صدارة قائمة الأغاني الأكثر تداولًا على المنصة.



الأغنية، التي جمعت بين الإحساس والرتم الصيفي الحيوي، حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدمها آلاف المستخدمين في فيديوهاتهم، ما ساهم في تعزيز شعبيتها وانتشارها المتسارع.

"ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، أما التوزيع الموسيقي فكان من توقيع الشامي بالتعاون مع إليان دبس.

تم تصوير الكليب في منطقة الدامور اللبنانية بعدسة الفنان تامر حسني نفسه، ليعكس أجواء الصيف المتألقة بجمال الطبيعة اللبنانية والموسيقى العصرية المبهجة.

هذا النجاح السريع يؤكّد مرة أخرى مكانة تامر حسني في صدارة الساحة الفنية العربية، ويبرز نجومية الشامي كصوت شاب صاعد يلفت الأنظار بخياراته الفنية الذكية.

