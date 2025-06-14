معجب يضع كاتي بيري في موقف محرج على المسرح!

ميرنا وليد - بيروت - واجهت كاتي بيري لحظةً مُقلقةً خلال توقف جولتها الغنائية في سيدني يوم الاثنين 9 حزيران.



في فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شوهدت بيري وهي تُغني أغنية "Hot N Cold" عندما صُدمت بمعجب قفز على المسرح ووضع ذراعه حولها.

سارعت بيري، البالغة من العمر 40 عامًا، إلى الابتعاد عن متناوله بينما استمر الرجل في القفز قبل أن تؤدي رقصة فورتنايت.

ظهر اثنان من أفراد الأمن وصارعا المعجب وهو يحاول الإفلات من قبضتهما، مما صعّب عليهما إخراجه.

أقرّت بيري بالموقف وقالت للحضور: "حسنًا، لن يكون هناك حفلٌ آخر كهذا، لذا استمتعوا به يا سيدني".

بينما استمرت في غناء أغنيتها الناجحة التي صدرت عام 2008، أخذ أفراد الأمن الرجل بعيدًا عن الأضواء إلى جانب المسرح، ثم قابلهما اثنان آخران من أفراد الأمن، أمسكا به بينما أخرجه الرجلان الأولان بالقوة من على المسرح.