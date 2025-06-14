ميرنا وليد - بيروت - واجهت كاتي بيري لحظةً مُقلقةً خلال توقف جولتها الغنائية في سيدني يوم الاثنين 9 حزيران.
في فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شوهدت بيري وهي تُغني أغنية "Hot N Cold" عندما صُدمت بمعجب قفز على المسرح ووضع ذراعه حولها.
سارعت بيري، البالغة من العمر 40 عامًا، إلى الابتعاد عن متناوله بينما استمر الرجل في القفز قبل أن تؤدي رقصة فورتنايت.
ظهر اثنان من أفراد الأمن وصارعا المعجب وهو يحاول الإفلات من قبضتهما، مما صعّب عليهما إخراجه.
أقرّت بيري بالموقف وقالت للحضور: "حسنًا، لن يكون هناك حفلٌ آخر كهذا، لذا استمتعوا به يا سيدني".
بينما استمرت في غناء أغنيتها الناجحة التي صدرت عام 2008، أخذ أفراد الأمن الرجل بعيدًا عن الأضواء إلى جانب المسرح، ثم قابلهما اثنان آخران من أفراد الأمن، أمسكا به بينما أخرجه الرجلان الأولان بالقوة من على المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يضع كاتي بيري في موقف محرج على المسرح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.