ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان ناصيف زيتون جمهوره بمقطع مصوّر من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلوة"، كاشفاً عن الأجواء العفوية والمرحة التي رافقت العمل.

ونشر زيتون الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، وعلّق قائلاً:"من كواليس تصوير حلوة، بين تغيير التياب والألعاب... أجواء مرحة مع فريق عمل مميز."

المقطع أظهر لحظات عفوية ومليئة بالطاقة الإيجابية، وسط انسجام واضح بين ناصيف وفريق العمل خلف الكاميرا، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، حيث عبّر المتابعون عن محبتهم الكبيرة له، وجاء في التعليقات :"الله لا يحرمنا من هيك كواليس دائما ومن هضماتك"،"ولا اهضم منك"، وغيرها.



كانت هذه تفاصيل خبر "أجواء مرحة" .. ناصيف زيتون يشارك جمهوره لحظات من كواليس "حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.