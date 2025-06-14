بعد إصابة نجلهما بـ "انفجار في الزائدة" .. مي عمر توجّه رسالة مؤثرة لتامر حسني وبسمة بوسيل

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة إنسانية لاقت صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الممثلة المصرية مي عمر عن تضامنها الكامل مع النجم تامر حسني وزوجته السابقة المصممة بسمة بوسيل، بعد تعرّض نجلهما "آدم" لأزمة صحية خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.



ووفق ما تم تداوله، فقد عانى الطفل آدم من انفجار في الزائدة الدودية، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، وسط حالة من القلق بين جمهورهما وأصدقائهما في الوسط الفني.

وقد نشرت مي عمر عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة للعائلة الثلاثية من إحدى المناسبات، أرفقتها برسالة جاء فيها:"حبايبي تامر وبسمة، ألف سلامة على آدم حبيبي، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يا رب، وإن شاء الله يرجع لصحته بسرعة."