بـ72 ساعة من الطرب... أنغام تختتم حفلات العيد في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - بأمسيتين فنيّتين استثنائيتين أقيمتا في الرياض والشرقيةبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وبإشراف مباشر من مجموعة روتانا للصوتيات، اختتمت الفنانة المصرية أنغام سلسلة حفلات عيد الأضحى في المملكة، في مشهد وصفه الحضور بـ"الحدث الموسيقي المتكامل"، فيما أكد جمهورها أنها لم تكن مجرد حفلات بل "العيد بعينه".

على مدى 72 ساعة فقط، قدّمت أنغام اثنين من أقوى عروضها الغنائية هذا العام، بحفل أول على مسرح "محمد عبده أرينا" في الرياض، أعقبه بـ24 ساعة فقط حفل آخر في "الخبر أرينا"، استطاعت خلالهما أن تحافظ على طاقتها الفنية كاملة، وتبهر الحاضرين بأداء حيّ تخللته مشاعر صادقة وتنقّل مدروس بين ألوان الطرب والرومانسية.

الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، الذي كان في استقبال أنغام، أبدى إعجابه بما قدمته في الحفلين قائلاً :"أنغام قدّمت في كل ليلة 31 أغنية، بإحساس عالٍ، وحضور مدهش. تملك قدرة استثنائية على أسر الجمهور، وهو ما لاحظناه من تفاعل الحاضرين طوال الأمسية".

الفنانة المصرية من جهتها وصفت جمهور السعودية بأنه "محب ومذهل"، وأضافت: "قلوبهم مليئة بالشغف للموسيقى، والتفاعل معهم يعطي الفنان دفعة من الفرح لا تُقدّر".

هذا التعاون مع روتانا يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة أنغام، بعد توقيع اتفاق شامل لتعهد وتنظيم حفلاتها في المنطقة، خطوة وصفتها أنغام خلال لقائها بالإعلاميين بأنها "نابعة من احترام متبادل وذكريات طويلة من النجاح مع شركة تتقن فنّ الاهتمام بالفنانين".

وقدّمت أنغام خلال الحفلين مجموعة مختارة من أبرز أعمالها، مثل: "مجبش سيرتي" (بعد غياب طويل عن المسارح)، "حالة خاصة جداً"، "اساميك الكتيرة"، "سيدي وصالك"، "ياريتك فاهمني"، "تيجي نسيب"، "هتمناله الخير"، "اناني"، "لوحة باهتة"، وغيرها، حيث دمجت بين القديم والجديد بذكاء جعل جمهورها يعيش معها كل لحظة.

وفيما حضر حفلها الأول في الرياض السفير المصري لدى المملكة إيهاب أبو سريع، تفاعل جمهورها بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما علّقت عليه أنغام قائلة: "دائماً أقرأ انطباعات الناس بعد الحفل... أثناء وجودي على المسرح، كل تركيزي هو أن أجعلهم سعداء بالغناء".

وعن الشائعات التي تطال مشاريعها الغنائية المقبلة، علّقت أنغام بابتسامة مقتضبة:"لا تصدقوا كل ما يُكتب... حين أكون مستعدة لطرح عمل جديد، سأعلن عنه بنفسي".