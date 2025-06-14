شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال يتألق بأجمل أغانيه فى حفل القطامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حماده هلال حفلاً غنائيًا ضخمًا في القطامية، وسط حضور جماهيري غفير، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



قدم هلال خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، مثل: "بحبك آخر حاجة"، "جمالها"، "مش هقول"، و"أشرب شاي"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "يا روح الروح".



تميز الحفل بأجواء من البهجة والفرحة، حيث حرص هلال على التقاط صور تذكارية مع الجمهور، مما زاد من تفاعل الحضور.



استمرت فعاليات الحفل لما يقارب الساعتين، تخللتها العديد من الاستعراضات الفنية المبهرة التي خطفت أنظار الجمهور، وأثرت الأجواء بالحيوية والبهجة، مما جعل الحفل ذكرى لا تنسى لكل من حضره.



حفل حماده هلال



حمادة هلال



حماده هلال مع المعجبين



حماده هلال



الفنان حمادة هلال



الفنان حماده هلال



النجم حماده هالال



يُذكر أن هذا الحفل يأتي بعد أيام قليلة من عودة الفنان حمادة هلال من أداء مناسك الحج، حيث شارك في مناسك الحج مع الفنانين أحمد السقا وعمرو سعد، معبرين عن سعادتهم لتواجدهم معًا في الأراضي المقدسة بالسعودية.



يُعتبر هذا الحفل إضافة جديدة إلى سلسلة النجاحات التي حققها حمادة هلال مؤخرًا، سواء في مجال الغناء أو التمثيل، حيث شارك في الموسم الرمضاني الأخير من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح".