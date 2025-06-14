شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب: أنتظر عرض "آخر راجل في العالم".. ودويتو مفاجأة مع أوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مي كساب عن حماسها لطرح فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "آخر راجل في العالم"، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى الكوميديا العائلية، ويستهدف كل فئات الجمهور.

وقالت مي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم يقدم جرعة من الكوميديا النظيفة والمناسبة للذوق العام، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في السينمات".

وأضافت أن من مفاجآت الفيلم هو تقديم دويتو غنائي جديد يجمعها بالمطرب أوكا، بعنوان "هتعيشوا من غير رجال إزاي"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـأحمد وحيد الكينج، معربة عن أملها في أن يحظى الدويتو بإعجاب الجمهور مثل تجاربها الغنائية السابقة.

فيلم آخر رجل فى العالم يجمع بيومي فؤاد ومى كساب مجدداً فى السينما، بعدما قدما سوياً أكثر من فيلم خلال الفترة الأخيرة أبرزها "الخميس إللى جاى" بمشاركة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبد العظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، و"سنة أولى خطف" بمشاركة أحمد فتحى وياسر الطوبجي.

فيلم "آخر راجل في العالم" من بطولة أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري والفيلم قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي.

فيلم "آخر رجل في العالم" من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.