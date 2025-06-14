شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تنتهي من ألبومها الجديد.. وتستعد لحفل في قبرص أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد، والذي من المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع موسم الصيف، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن الألبوم باقة متنوعة من الأغنيات التي تمزج بين اللهجتين المصرية واللبنانية، وتشهد تعاون نانسي مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، ويجري حاليًا الانتهاء من عمليات المكساج والماستر النهائي استعدادًا لإطلاق الألبوم رسميًا.

وفي سياق متصل، تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي مميز في شمال قبرص يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، حيث ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي يعشقها جمهورها في الوطن العربي وخارجه، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها كبار نجوم الطرب.

من ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.

يذكر أن اسم المطربة اللبنانية نانسى عجرم تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، في مقطع فيديو متداول عبر إنستجرام، من حفل سحور خلال شهر رمضان ماضى، وهى تغني لزوجها وتداعبه على نغمات أغنية طول عمري نجمة.