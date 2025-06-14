شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فيفي عبده مع قناديل البحر.. تخاف لسعتها وتخشي البحر بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة فيفي عبده التريندات مؤخرًا، وذلك بعد نصيحتها لمتابعيها على السوشيال ميديا بضرورة اصطحاب زجاجات خل معهم.. تلك المرة ليست الأولي لـ فيفي عبده التي تقوم فيها بنصح متابعيها على السوشيال ميديا إذ اعتادت على الأمر من وقت لآخر.

فيفي عبده وقناديل البحر

سبق وصرحت فيفي عبده في برنامج تليفزيوني عن خوفها من قناديل البحر بشكل كبير، مؤكدة أنها تخشى من لسعتهم وتخاف منها جدًا، كما أكدت في وقت سابق أيضًا أنها خافت مما تردد من شائعات حول ارتفاع منسوب المياه وإمكانية تأثير ذلك على البيوت المقابلة للبحر.

كما أوضحت في نفس البرنامج أنها لا تذهب للساحل إلا في نهاية الصيف وتحرص على البقاء في فيلتها خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده أشعلت حفل زفاف الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق على المهندس آدم مصطفى العربى، وبمجرد وصولها رقصت مع العروسين على بعض الأغاني الأجنبية وسط هتافات المعازيم بـ"فوفا"، وذلك الشهر الماضى حينما حرصت على التواجد.