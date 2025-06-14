شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد.. هل تطلب أسماء أبو اليزيد الطلاق من أحمد مجدي بعد سرقته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل فات الميعاد شهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث، إلى جانب المشاهد التعريفية للأبطال، ولكنها انتهت على قيام مسعد (أحمد مجدي) بسرقة المال من زوجته بسمة (أسماء أبو اليزيد) بعد القبض على شقيقه منعم (محمد علي رزق) بسبب أزمة الشيكات، وهو ما سبب صدمة كبيرة لها، وخاصة بعد تعبها الشديد في الحصول على تلك الأموال من أجل شراء شقة جديدة لهما معًا.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة الثانية بداية توتر العلاقة بين بسمة وزوجها، ومعرفة كيف ستتصرف معه، خاصة أنها رفضت مقترحه في استخدام مالها في إخراج أخيه، وصدمتها الشديد في فعلته بعد استيقاظها من النوم، فهل ممكن أن تشهد الأحداث طلب بسمة من مسعد الطلاق والانفصال عنه بعد فعلته؟



مسلسل فات الميعاد

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.