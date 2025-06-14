بحضور والدتها وأصدقائها.. شام الذهبي تحتفل بافتتاح عيادتها في قطر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 06:00 مساءً - احتفلت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة بافتتاح فرع جديد من عيادتها في قطر، بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي.

شام الذهبي تفتتح عيادتها في قطر

حرصتأن توجه كلمة للحضور خلال الحفل، وأكدت أنها تسعى دائماً لتكون الأفضل، وأشارت إلى أن كل ما وصلت إليه حتى تكون والدتها فخورة بها وتستحق أن تحصل على لقب ابنه أصالة.

تواجد في الحفل كل من مي عمر ورضوى الشربيني وليلى زاهر ووالدتها وأحمد زاهر، وعدد كبيير من أصدقاء شام اللذين حرصوا على دعمها.

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إغلاق عيادتها في القاهرة

يُشار إلى أن شام الذهبي واجهت أزمة إغلاق عيادتها في القاهرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، حيث جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، في الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة.

ونجحت إدارة العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في غلق عيادة التجميل، لحين تقنين الأوضاع والحصول على كامل الاشتراطات والتراخيص، إذ جرى تحرير محضر وإحالة المخالفات للجهات المعنية.

كشفت شام فيما بعد تفاصيل هذه الأزمة وقالت أن سبب غلق عيادتها للتجميل في مصر، يتعلق بخطأ محاميها الخاص، الذي تأخر قليلا في الانتهاء من الإجراءات القانونية الضرورية لتنظيم عمل العيادة.

وردت شام الذهبي على انتقادات عملها في مجال التجميل على رغم من أنها ليست طبيبة خلال لقاء سابق لها وقالت: "الطب والعلم بيكملوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكملوا بعض".

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