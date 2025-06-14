الملك تشارلز غاضب في حديثٍ له مع الملكة كاميلا أثناء Trooping the Colour

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 06:00 مساءً - يشهد اليوم السبت 14 يونيو، تجمع كبير لأفراد العائلة المالكة البريطانية ليشهدوا الاحتفال بيوم ميلاد الملك الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، وهو تقليد ملكي عريق في العائلة المالكة البريطانية يعود لعدة قرون.

وقد اتسم اليوم بركوب أفراد العائلة المالكة العربات التي تجرها الخيول في موكب يصطف له الجمهور على جانبي الطريق المؤدي لقصر باكنغهام. وبينما استقل الملك تشارلز والملكة كاميلا عربتهما الملكية، بدا على الملك تشارلز غضب شديد ويتحدث بحدية مع الملكة كاميلا.

ماذا أثار غضب الملك تشارلز؟ ومن يقصد بحديثه؟

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وفقاً لموقع The Mirror، كشف قارئ الشفاه جيرمي فريمان عن تعليقاتٍ حادةٍ للملك تشارلز أثناء وجوده على متن العربة الملكية خلال احتفالات Trooping the Colour، أبدى من خلالها الملك البالغ من العمر 76 عاماً غضبه الشديد من "العار" في حديثٍ حاد مع الملكة كاميلا. يُقال إن الملك بدأ كلامه بقوله: "مجنون تمامًا، مُخزٍ، استثنائي تمامًا".

وفي حين لم يستطع جيريمي فهم المحادثة بأكملها، إلا أنه سمع الملك يقول: "في طريقي للخروج"، متبوعًا بـ: "في هذه الأثناء، ليس مثلي. هذا هو الفرق بيني وبينه".

ولم تشير كلمات الملك تشارلز هذه إلى هوية صاحبها أو لمن كان يوجهها، لكن هذه التعليقات ظهرت في خضم نزاعٍ حاد مع شقيقه الأمير أندرو، حيث تشير التقارير إلى أن الملك قد بدأ تحقيقًا في الشؤون المالية لأندرو لمنع أي تصرفاتٍ غير حكيمةٍ محتملةٍ بسبب الضغوط المالية.

ومن ناحيةٍ أخرى، قد تكون الكلمات المقصود بها الأمير هاري، الذي أقرّ في وقتٍ سابق بأن التواصل مع والده كان محدودًا للغاية منذ قراره التنحي عن مهامه الملكية.

تغير طفيف في احتفالات اليوم

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بسبب حادث الطائرة الهندية المنكوبة، أجرى الملك تشارلز تغييراً طفيفاً على موكب حرس الفرسان، حيث قرر الملك تقديم تكريمًا لضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية المميت. ارتدى الملك تشارلز شارة سوداء على زيه العسكري، وكذلك ابنه الأمير ويليام. كما ارتدى أفراد الإسطبلات الملكية الذين يرتدون الزي العسكري الرسمي للموكب شارة سوداء، إلى جانب ضباط الخيالة المشاركين في الموكب.

وعندما وقف الملك على المنصة بعد تفقده القوات في موكب حرس الفرسان، كانت هناك لحظة صمت تسبقها عزف النشيد الوطني.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام لمجلة People: "تُجرى هذه التغييرات كعلامة احترام للأرواح التي أُزهقت، وللعائلات الحزينة، ولجميع المجتمعات المتضررة من هذه المأساة المروعة".

ومن الجدير بالذكر أن هذا التكريم ليس الأول لضحايا مأساة، ففي عام 2017، بعد ثلاثة أيام من كارثة حريق غرينفيل في لندن، تم دمج دقيقة صمت في احتفالات موكب يوم الميلاد.

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