تيم حسن وديما بياعة يجتمعان من أجل نجلهما فهد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 06:00 مساءً - احتفلت الفنانة ديما بياعة وزوجها السابق الفنان تيم حسن بتخرج نجلهما الأصغر فهد من الثانوية العامة بدبي، واستعداده لبدء مرحلة جديدة من مسيرته التعليمية بالدراسة الجامعية.

تخرج نجل فهد تيم حسن

وشاركتمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور أثناء تكريم ابنها على المسرح، وكشف المقطع عن حرص العائلة على التواجد لدعم فهد في هذا اليوم. وكتبتكلمات مؤثرة على المقطع قالت فيها: "اليوم، وأنا أراك تمشي على خشبة المسرح، كان قلبي يغمره الفخر والحب والامتنان. كأنّه كان البارحة فقط حين كنتَ طفلاً صغيراً بعيون مليئة بالفضول، وها أنت اليوم تقف هناك، شاباً قوياً، طيّباً، ومستعداً لاحتضان العالم. أريدك أن تعلم أنّك مهما ازددت طولاً، ومهما ابتعدت في رحلتك، فستبقى دائماً طفلي الصغير وفخري الأكبر".

وأنهت رسالتها بنصيحة لنجلها قالت فيها: "واصل الإيمان بنفسك، وابقَ متواضعاً، لطيفاً، ولا تخشَى السعي وراء الفرح بكلّ ما في قلبك من شغف. العالم محظوظ بوجود شخص مثلك فيه. أحبّك بلا حدود، يا قطعة الحلوى الصغيرة ونسختي المصغّرة. الله يحميك يا عمري".

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دعم عائلي في حفل التخرج

حرص زوجالحالي أحمد الحلو، على التواجد إلى جانبها في هذه اللحظة، وكان لافت تغييب الإعلامية وفاء الكيلاني زوجة تيم حسن على الرغم من تواجدها في حفل تخرج ورد منذ عدة سنوات.

وقد تفاعل الجمهور مع الصور والمقاطع المتداولة من الحفل، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بالنضج العائلي والرقي في التعامل بين ديما وتيم، معتبرين أن هذا التصرف يتم عن أشخاص سوية وراقية تضع دعم الأبناء وتجاوز الخلافات الشخصية في قائمة الأولويات.

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