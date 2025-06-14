أعضاء العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام وكيت ميدلتون تتولى دوراً قيادياً لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 يونيو 2025 06:00 مساءً - في مشهد ينتظره الجمهور الملكي دوماً، يجسد وحدة العائلة الملكية البريطانية وتماسكها، خلال ختام احتفالات Trooping the Colour، اصطف أعضاء العائلة المالكة البريطانية بجانب الملك تشارلز والملكة كاميلا ولوَّحوا للجمهور أمام قصر باكنغهام، بينما شاهدوا العرض الجوي لطائرات السهام الحمراء التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

أحفاد الملك تشارلز يخطفون الأضواء

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في احتفالات Trooping the Colour، انضم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وابناؤهما إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا على شرفة قصر باكنغهام. وكان من بين الحضور أيضاً الأميرة آن، الأمير إدوار وزوجته الدوقة صوفي- دوق ودوقة إدنبرة، بريجيت دوقة غلوستر، الأمير ريتشارد، دوق غلوستر، والأمير إدوارد دوق كينت.

ومع انتهاء العرض الجوي، لوّح الأمير لويس للحشد بتحية أخيرة حماسية، مبتسماً ابتسامة عريضة وهو يمر بجانب والديه. وبجانبه، التفتت الأميرة شارلوت لتلقي نظرة من فوق كتفها على المتفرجين المُهللين.

كيت ميدلتون في دور قيادي لأول مرة

لأول مرة في احتفالات Trooping the Colour منذ زواجها من الأمير ويليام عام 2011، جلست كيت ميدلتون إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا أثناء مشاهدتها العرض العسكري الذي شارك فيه زوجها الأمير ويليام على صهوة جواد يُدعى داربي.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق لأميرة ويلز وجلست على المنصة مع الملكة كاميلا خلال أول استعراض عسكري لعهد الملك تشارلز، بينما كان يمتطي جواده في الموكب. وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها مع الملك والملكة في هذا الحدث المرموق.

أعضاء العائلة المالكة بالزي الرسمي يرتدون الشارة السوداء

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ارتدى أفراد العائلة المالكة شارات سوداء في احتفالات Trooping The Colour اليوم بعد حادث تحطم الطائرة المدمر في الهند والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا. بناءً على طلب الملك، ارتدى أفراد العائلة المالكة الذين حضروا الاستعراض العسكري بزيهم الرسمي شارة سوداء، وكذلك جميع فرسان الموكب وجميع أفراد طاقم الإسطبلات الذين يرتدون الزي الرسمي. وفي لفتة احترام أخرى، بعد خروج الملك والملكة من عربتهما واعتلاء المنصة، عُقدت دقيقة صمت.

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