أسما شريف منير ترد على المتنمرين والمسيئين إليها .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - في رسالة صادقة ومؤثرة، وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلى كل من أساء إليها أو تنمّر عليها، مؤكدة أنها اختارت الرد بالرقي والعفو.



وقالت منير في منشور لها عبر مواقع التواصل:"لكل شخص شتمني، تنمّر عليّ، أو أساء الظن بيّ، أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي... مش لأني ما بحسّش، لكن لأني تعلّمت إن القلوب اللي فيها نور بتعفو، وبتعدي".

وأضافت: "ربنا أمرنا نكون أرقى، حتى قدام الظلم"، مستشهدة بقوله تعالى: "ادفع بالتي هي أحسن"، مشيرة إلى أنها تسامح من قلبها لا ضعفاً، بل لأن قوتها تكمن في ألا تسمح للحقد أن يسكن قلبها.

وأكدت أسماء أن علاقتها بربها لا تحتاج إلى تبرير أمام الناس، وأنها ترفض الاستسلام لنظرات المجتمع أو أحكامه القاسية على النساء اللواتي يقرّرن البدء من جديد بعد تجارب صعبة.

وختمت رسالتها بدعاء لكل امرأة قائلة: "بدعي من قلبي إن ربنا يكرم كل ست، ويشجعها تتجوز وتبدأ من جديد من غير ما تخاف من المجتمع... ربنا هو اللي بيعوض ويختار، مش الناس".