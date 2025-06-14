ميرنا وليد - بيروت - في لفتة إنسانية مؤثرة، قامت النجمة العالمية تايلور سويفت بزيارة خاصة إلى مستشفى للأطفال، تحقيقًا لأمنيات عدد من المرضى الصغار الذين عبّروا عن رغبتهم في لقائها.
وقد تفاعلت النجمة بحرارة معهم، والتقطت صورًا وفيديوهات مؤثرة، بينها مقطع لطفلة سمراء أبدت إعجابها بشعر تايلور وبدأت تلمسه بحب ودهشة، رئيسة قسم الجراحة في المستشفى وصفت الزيارة بأنها "أشبه بحلم"، ووصفت سويفت بأنها "واحدة من ألطف من التقتهم في حياتها"، مشيدة بتأثيرها الإيجابي في المرضى وعائلاتهم والطاقم الطبي.
على الصعيد المهني، تواصل تايلور سويفت استعادة كامل حقوقها الفنية، بعد صراع طويل مع مدير أعمالها السابق سكوتر براون. وأكدت مجلة "People" أن براون لم يكن له أي دور في هذه الخطوة، نافية ادعاءاته السابقة، ومشددة على أن شركاء "Shamrock Capital" وفريق سويفت في ناشفيل كانوا وراء هذه الاستعادة التاريخية، وفي سياق متصل، اختيرت سويفت مؤخرًا كأفضل فنانة ريفية في القرن الـ21 بحسب تصنيف مجلة "Billboard"، فيما تستعد حاليًا لإطلاق ألبوم جديد بالتعاون مع الموسيقي إريك أرفيندر، في مشروع موسيقي مرتقب خلال الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت في المستشفى .. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.