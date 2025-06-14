تايلور سويفت في المستشفى .. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة إنسانية مؤثرة، قامت النجمة العالمية تايلور سويفت بزيارة خاصة إلى مستشفى للأطفال، تحقيقًا لأمنيات عدد من المرضى الصغار الذين عبّروا عن رغبتهم في لقائها.

وقد تفاعلت النجمة بحرارة معهم، والتقطت صورًا وفيديوهات مؤثرة، بينها مقطع لطفلة سمراء أبدت إعجابها بشعر تايلور وبدأت تلمسه بحب ودهشة، رئيسة قسم الجراحة في المستشفى وصفت الزيارة بأنها "أشبه بحلم"، ووصفت سويفت بأنها "واحدة من ألطف من التقتهم في حياتها"، مشيدة بتأثيرها الإيجابي في المرضى وعائلاتهم والطاقم الطبي.

على الصعيد المهني، تواصل تايلور سويفت استعادة كامل حقوقها الفنية، بعد صراع طويل مع مدير أعمالها السابق سكوتر براون. وأكدت مجلة "People" أن براون لم يكن له أي دور في هذه الخطوة، نافية ادعاءاته السابقة، ومشددة على أن شركاء "Shamrock Capital" وفريق سويفت في ناشفيل كانوا وراء هذه الاستعادة التاريخية، وفي سياق متصل، اختيرت سويفت مؤخرًا كأفضل فنانة ريفية في القرن الـ21 بحسب تصنيف مجلة "Billboard"، فيما تستعد حاليًا لإطلاق ألبوم جديد بالتعاون مع الموسيقي إريك أرفيندر، في مشروع موسيقي مرتقب خلال الأسابيع المقبلة.