للمرة الأولى بعد إنفصالهما تيم حسن وديمة بياعة يجتمعان سوياً في تخرج إبنهما

ميرنا وليد - بيروت - شهدت دبي لحظة مميّزة جمعت الممثل السوري تيم حسن بطليقته الممثلة ديمة بياعة، خلال احتفالهما بتخرّج ابنهما فهد من المرحلة الثانوية، في أجواء عائلية حميمية نالت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وحضر الحفل، الذي أُقيم في مدرسة فهد، زوج ديمة رجل الأعمال أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة القديرة مها المصري، حيث بدت العائلة بكامل أفرادها تحتفي بهذه المناسبة السعيدة. وشاركت ديمة متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات مصوّرة من الحفل، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الذي عبّر عن فرحته قائلاً: "في احتفال تخرج ابننا، مبروك حبيبي".

وأعربت ديمة عن فخرها الكبير بإنجاز نجلها، متمنّية له المزيد من النجاحات في مسيرته التعليمية، وأن تراه يوماً متخرجاً من الجامعة بأعلى المراتب.

يُشار إلى أن ديمة بياعة كانت متزوجة من تيم حسن بين عامي 2002 و2012، وأنجبت منه ولدين هما ورد وفهد، قبل أن تتزوج من أحمد الحلو عام 2014. أما تيم حسن، فارتبط بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عام 2017، في زواجه الثاني بعد انفصاله عن ديمة.