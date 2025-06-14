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أعلنت نقابة المهن التّمثيليّة المصريّة أنّ النّقيب، الدّكتور أشرف زكي، تواصل مع الفنّانة إلهام شاهين والإعلاميّة هالة سرحان للاطمئنان إليهما، بعدما تعذّرت عودتهما إلى القاهرة من العاصمة العراقيّة بغداد، نتيجة إغلاق المجال الجوّيّ وتعليق الرّحلات الجوّيّة في عدد من دول المنطقة، في أعقاب التّصعيد العسكريّ الأخير بين إسرائيل وإيران.
كما أجرى زكي اتّصالًا بالسّفير المصريّ في بغداد الّذي طمأنه إلى سلامتهما وأكّد استقرار أوضاعهما، رغم تعليق حركة الطّيران.
وفي مبادرة لافتة، قام الدّكتور جبار جودي، نقيب الفنّانين العراقيّين، بزيارة خاصّة إلى مقرّ إقامتهما في أحد فنادق العاصمة، إذ التقى إلهام شاهين وهالة سرحان واطمأنّ إلى حالتهما، مؤكّدًا توفير كلّ سبل الرّاحة والدّعم اللازم لهما إلى حين عودة الحركة الجوّيّة إلى طبيعتها.
وكانت الفنّانة إلهام شاهين قد شاركت إلى جانب الإعلاميّة هالة سرحان في فعاليّات “مهرجان المرأة الإعلاميّة الدّولي” في بغداد الّذي حضره عدد من الشّخصيّات الفنّيّة والإعلاميّة من مختلف الدّول العربيّة. وعقب انتهاء المهرجان، توجّهتا إلى مطار بغداد استعدادًا للعودة إلى مصر، إلّا أنّ إغلاق المجال الجوّيّ بشكل مفاجئ حال دون مغادرتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة- النّقابة تتابع أوضاع إلهام شاهين وهالة سرحان العالقتَين في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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