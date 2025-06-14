متابعة- تطوّر جديد في حالة آدم الصّحّيّة… وتامر حسني يوجّه رسالة مؤثّرة

طمأن الفنّان المصريّ تامر حسني جمهوره ومحبّيه إلى الحالة الصّحّيّة لنجله آدم، وذلك بعد مروره بوعكة صحّيّة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعمليتَين جراحيّتَين ضمن قسم العناية المركّزة.

وأشار تامر حسني في منشور عبر حسابه الرّسميّ على فايسبوك، موجّهًا شكره الكبير لمن تفاعلوا مع خبر أزمة ابنه، فقال: “إلى كلّ الأحبّة الّذين اهتمّوا بحالة ابني الصّحّيّة، أحمدُ الله على أنّ الوضع أصبح مستقرًّا بعد العمليّة الجراحيّة الثّانية، وقد خرج من قسم العناية المركّزة بفضل الله أوّلًا، ثمّ بدعواتكم الصّادقة الّتي أعجز عن شكرها مهما حييت، فشكرًا لكم من القلب. أسأل الله أن يتِمّ شفاؤه على خير، وكما أقول دائمًا عن دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف مضاعفة. شكرًا لكم يا أطيب النّاس، حفظكم الله وحفظ أبناءكم، إنّه قادر كريم.”

وقد لاقت كلمات تامر حسني تفاعلًا واسعًا من جمهوره عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ عبّر كثيرون عن فرحتهم بتحسّن حالة الطّفل “آدم”، ووجّهوا أطيب الدّعوات له بالشّفاء العاجل ولعائلته بالصّحّة والسّلامة.

أخبار ذات صلة: بعد عملية جراحية ومضاعفات خطيرة لابنه… تامر حسني يعتذر عن حضور زفاف فنان معروف