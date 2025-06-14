شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلي تسعى لمنع بالدوني من الوصول لمراسلاتها مع تايلور سويفت في معركتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الممثلة بليك ليفلي طلبًا رسميًا أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك لمنع الطرف القانوني للمخرج والممثل جاستن بالدوني من طلب أي بيانات أو مراسلات بينها وبين صديقتها المقربة، نجمة البوب تايلور سويفت، في سياق النزاع القضائي الدائر بينهما .

وقد وصفت بليك ليفلي جهود بالدوني المتكررة لاستدعاء سويفت بأنها مجرد "مناورة إعلامية"، تهدف إلى استغلال شهرة الفنانة لخلق ضجة إعلامية مصطنعة، خصوصًا بعد أن سحب بالدوني استدعاءه للسيدة سويفت في مايو الماضي مدعيًا أنه حصل على ما يحتاجه من مستندات .

وأوضحت لايفلي في مذكرتها أن طلب الوصول إلى مراسلاتها مع سويفت "تكتيك دعائي وليست شرطًا قانونيًا لها"، مشيرة إلى أن الدعوى الأصلية لم تتضمن ذكر سويفت كطرف.

وكان القاضي لويس جيه. ليمان رفض دعوى التشهير التي رفعها المخرج جاستن بالدوني ضد النجمين بليك ليفلي وريان رينولدز بقيمة 400 مليون دولار، والتي رُفعت في كاليفورنيا، على أساس أن اتهاماتها بالتحرش الجنسي محمية قانونيًا، وبالتالي فهي محصنة من المقاضاة.

تأتي هذه الخطوة من ليفلي بعد أن كشفت الوثائق المتعلقة بالدعوى أن بالدوني وفريقه استخدموا اسم سويفت وقواعد معجبيها كجزء من استراتيجية "تخطيط سيناريو" بدأت منذ أغسطس 2024، وذلك وفقًا لمحاميها.