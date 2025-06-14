شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر منة شلبى التريند.. ما لا تعرفه عن أحدث أفلامها "برلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة شلبى التريندات مؤخرًا بعد مشاركتها في حفل زفاف منة عدلي القيعي إذ تم تداول صور كثيرة لها عكست فرحتها للعروسين، وهو ما انعكس على السوشيال ميديا التي تفاعلت مع تلك الصور والفيديوهات حتي تصدرت بين التريندات الأكثر بحثًا على موقع جوجل.

منة شلبي تستعد لفيلم جديد

منة شلبي التي تمتلك نشاطًا مكثفًا على الساحة السينمائية اعتادت عليه منذ دخول المجال الفني، بأفلام عديدة وبصمات لا تنسي تستعد لفيلم جديد يحمل اسم برلين.

فيلم "برلين" من بطولة منة شلبى وتأليف وإخراج أحمد عبد الله، كما تشارك فيه أيضًا كل من يسرا اللوزي، محمد حاتم، فدوى عابد، حيدر الحلو، جهاد حسام الدين، فارس الحلو، رائد ياسين.

ويتناول الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة والغموض في برلين حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا صعباً، حيث يخطئ البعض في اعتبار مي امرأة ميتة، وتكشف كاميرا هناء عن حقائق بديلة، ويسمع حسن ألحانًا مخيفة وهو يسعى للانتقام، وتتشابك حياتهم في مدينة سريالية حيث يصطدم الماضي بالحاضر.