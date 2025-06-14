شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تلجأ للأطباء للحفاظ على شبابها ومكافحة الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن أيقونة هوليوود أنجلينا جولي تخطط لمجموعة كبيرة من الإجراءات لمكافحة الشيخوخة، حيث ألقى أحد المصادر المطلعة الضوء على كل هذا الأمر خلال تصريحاته مع موقع InTouch Weekly، وقال المصدر: "كانت أنجلينا دائمًا حريصة على حماية بشرتها من الشمس، وقد ساعدها ذلك بالتأكيد في الحفاظ على مظهرها الشاب، ولكن بالطبع حصلت على بعض المساعدة من طبيب الأمراض الجلدية أيضًا".

وأضاف "في العام الماضي، قررت أنجلينا أن تجعل العناية الذاتية أولوية حقيقية لأنها أرادت أن تبدو في أفضل حالاتها على مدار العقد المقبل، ولكي تحافظ على كل هذا العمل الشاق على مر السنين، خضعت أيضًا لعدد من علاجات الليزر الجادة لتنعيم ملمسها العام وتشديد الأمور".

واعترف المصدر بأن "النتائج كانت رائعة حتى الآن، لكنها لا تبتعد عن البوتوكس أيضًا، لأنها تفعل ذلك منذ سنوات، ومع ذلك فهي متحفظة للغاية في هذا الأمر حتى لا تبدو أبدًا وكأنها متجمدة الوجه".

ويتضمن جزء آخر من روتينها أيضًا، التغذية، وبالتالي فهي تركز بشكل كبير على نظامها الغذائي، وتتأكد من وجود الكثير من البروتينات والفواكه والخضروات في نظامها الغذائي.

وهناك سبب كبير آخر وراء تحولها نحو الأطعمة الكاملة في هذا الجهد، وهو أنها "عانت في الماضي من عدم الحصول على القدر الكافي من التغذية، لأنها تفقد شهيتها عندما تشعر بالتوتر".

واختتم المصدر، حديثه: "إن جولي بذلت جهودا كبيرة للحصول على نظام غذائي متوازن حقا، وقد أتت هذه الجهود بثمارها، فهي تبدو أكثر صحة مما كانت عليه منذ سنوات".